國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

願意脫北投誠！北韓軍遭烏克蘭俘虜後淚謝：想在南韓「重新來過」

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

遭烏克蘭拘押的2名北韓（朝鮮）士兵戰俘，近日透過手寫信函首度對外表態，明確表達希望前往南韓展開新人生。信件由南韓公民團體公開，內容提及在南韓社會支持下，兩人逐漸燃起對未來的希望，也透露已下定決心選擇投誠南韓。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，《法新社》（AFP）於當地時間24日披露，這2名北韓軍人目前遭烏克蘭拘押，兩人是在戰場受傷後，從今年1月起被關押在烏克蘭首都基輔。根據法新社取得的書信內容，2人明確表示，希望能在南韓展開「新的生活」，並感謝南韓民眾的聲援，讓他們得以將當前處境視為人生的新起點。

報導指出，這封親筆信是在去年10月底寄至首爾某人權與脫北者民眾支援團體，並於近日轉交給《法新社》後對外曝光。信中寫道，「多虧南韓人民的支持，新的夢想與渴望開始在心中萌芽」，同時也對外界的鼓勵表達感謝，強調這段經歷並非單純的悲劇，而是邁向新人生的開端。

該封信件由紀錄片導演兼製作人金英美（音譯）協助轉交給脫北者民眾支援團體「民族和解統一連帶」。信中除了附有兩名戰俘的親筆簽名，兩人還提到，「我們深信自己並非孤單一人」，並表示已決定「邁向南韓人民的懷抱」，視南韓民眾如同父母與兄弟姊妹等如家人一般的存在。

據悉，這2人被認為是今年1月在俄羅斯庫斯克州前線與烏克蘭軍交戰時遭俘的北韓士兵。當時烏克蘭當局主動公開戰俘身分與審訊畫面，讓北韓派兵參與俄烏戰爭的情況首度受到國際社會高度關注。《法新社》指出，兩人透過聯名信函同時表達投誠意願，屬於首次公開且一致的表態。

事實上，金英美先前曾透露，她去年10月在烏克蘭與這2名北韓士兵接觸時，兩人皆私下表達希望前往南韓的想法。不過，今年3月南韓國會議員庾龍源（國民力量）訪問烏克蘭時，針對是否願意投誠南韓的提問，其中一人態度仍顯得相當猶豫，僅表示，「仍在考慮中」。

南韓與西方情報機構評估，北韓從去年10月起，陸續向俄羅斯派遣約1萬5000名士兵，支援俄軍對烏克蘭的軍事行動。南韓國家情報院今年4月向國會報告時指出，派兵北韓軍的死傷人數約4700人，其中包含約600名戰死者。

南韓政府已對外表明，若北韓戰俘明確表達投誠意願，原則上願意接納並依相關程序處理。不過，截至目前為止，南韓與烏克蘭政府之間的協商仍未出現具體進展，後續安排仍有待相關國家進一步協調。

