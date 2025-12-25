櫻花妹「主動約3P」！日男被設局仙人跳　遭勒索100萬日幣

▲日本一名男子遭仙人跳勒索100萬日幣（約新台幣20萬）。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名30多歲男子日前在交友軟體上結識陌生男女，在對方邀約下前往札幌市一間愛情旅館進行「三人行」性愛活動，當時另一名男子慫恿他偷拍女方，事後女方立即威脅要報警，並勒索100萬日幣（約新台幣20萬）。然而事實上，2名男女是共犯，共同設下仙人跳騙局，目前已被逮捕。警方24日則逮捕第3名共犯，懷疑是背後主謀。

根據《札幌電視台》報導，26歲男性嫌犯中村虎清與23歲女嫌本多雛子8月涉嫌共謀仙人跳並勒索被害男子100萬日幣（約新台幣20萬），因此12月被警方逮捕。

札幌警方24日再度逮捕第3名共犯、22歲無業男子藤戶秀馬，他涉嫌參與「3P仙人跳」詐騙集團，透過交友軟體設局勒索被害人100萬日幣（約新台幣20萬）現金。

根據警方調查，藤戶秀馬與中村虎清、本多雛子8月在札幌市白石區愛情旅館犯案。他們先是透過交友平台接觸30多歲男性被害人，以「一起進行三人性行為」為誘餌將對方約至旅館，隨後其中一名男子慫恿被害人偷拍女方。

當被害人真的偷拍後，女方立即翻臉威脅「要報警處理」，並以和解金名義強行勒索現金100萬日幣（約新台幣20萬）。警方指出，雖然藤戶秀馬當時並未在犯罪現場，但扮演幕後指揮角色，負責策劃整起行動。

札幌警方懷疑此案可能涉及匿名流動犯罪組織，目前正深入調查是否涉及更多類似案件。