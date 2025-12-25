日外務省揭中國施壓！阻李登輝「渡假外交」訪日　威脅：會出大事

▲李登輝2007年訪問日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本外務省近日對外公開1994年（平成6年）外交文件，揭露中國政府曾就時任中華民國總統李登輝規劃訪日一事，對日本高層施壓並警告「一定會出大事」。文件顯示，李登輝為突破台灣外交孤立，推動以私人名義出訪的「渡假外交」，引發北京高度警戒，甚至在日中高層會談多次強硬表態，最終使相關訪日行程未能成行。

根據日媒《產經新聞》，日本外務省昨（24）日公開的外交文件指出，1994年3月，時任日本駐中國大使國廣道彥，為替時任日本首相細川護熙訪中行程進行事前溝通，與中國外交部副部長唐家璇會面。期間，唐家璇明確向日方表示，若讓時任中華民國總統李登輝以參加母校京都大學同學會為由訪日，「將會出大事」，語帶強烈威脅。

文件顯示，李登輝在1990年代積極推動「渡假外交」，希望藉由私人休假、非官方形式出訪，打破台灣在國際社會遭邊緣化的處境。另一方面，日本細川政府時期的聯合執政夥伴新生黨內，也有多名國會議員主張強化與台灣的交流，這些動向都使中國對日台關係升溫更加敏感，並提高警戒。

此外，日本外交文件也揭露，在同年1月，時任日本外務大臣羽田孜訪中期間，與中國外交部長錢其琛會談時，中方同樣就日本與台灣之間的重要人士往來表達強烈不滿，直言「不可允許」。在羽田孜訪中前，中國方面即要求日本在外長會談場合，重申對台立場，並強調此舉對推動日中關係具有重大意義。

面對中方壓力，日本政府則重申1972年《日中共同聲明》的既有立場，僅表示「充分理解並尊重」中國主張台灣是其領土不可分割的一部分。羽田孜在會談中回應，日本將遵守共同聲明的基本原則，並維持與台灣之間非官方、實務性的交流關係。

最終，李登輝當年的訪日計畫並未實現，而唐家璇之後則升任中國外交部長。