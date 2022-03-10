開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場

▲ 烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在推特轉發烏俄土三方會談現場照片。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事進入第15天，雙方經過三輪談判，仍未取得顯著進展，戰火仍在持續。烏克蘭、俄羅斯外長10日赴土耳其，各自與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會談過後，三方會談已於台灣時間近下午4時半展開。這是烏俄開戰以來，兩國外長首次面對面會晤。

綜合俄媒、《法新社》消息，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的外長會談已於台灣時間下午近4時半展開，卡夫索格魯也參與會談。根據俄媒公開的照片，三方各派出三名代表，圍成一個ㄇ字型，俄方與烏方面對面，土方則坐在中間，扮演調停角色。

根據《衛星通訊社》，庫列巴會前透露，這場三方會談主要聚焦立即停火、俄軍撤出及改善馬力波、哈爾科夫、蘇梅、沃爾諾瓦哈等烏克蘭城市人道走廊狀況，共三大議題。雙方會後將各自在不同會場舉行記者會。

▼即將舉行記者會的地點。

另一方面，《衛星通訊社》先前報導，俄烏第四輪談判很可能在外長會談後舉行。了解談判事宜的白俄羅斯政治分析家尤里（Yury Voskresensky）透露，俄烏下一輪談判可能在雙方外長會晤過後，地點在白俄境內。

回顧烏俄過去三輪談判，第一輪於2月28日在烏克蘭及白俄邊境舉行，雙方僅發表簡短聲明；第二輪於3月3日在白俄布雷斯特展開，針對停火並開放人道走廊達成協議；第三輪則在7日於布雷斯特舉行，俄方提出4項停戰條件，包含烏克蘭須停止軍事行動、中立地位入憲等。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，他將死守基輔，直到打贏這場戰爭。

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