幫友還債「殺價砍一半」義氣哥淪肉票　電擊凌虐4小時險被活埋

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子受友人之託，帶錢去解決汽車零件債務糾紛，原本講好20萬和解，陳男帶著14萬元去喬，卻對半砍只願掏出7萬，當場惹毛翁姓債主，陳男不僅被藍波刀砍傷，被擄往鐵皮屋慘遭電擊、鐵棍毒打4小時，還差點被活埋，警方攻堅將陳男救出，法院審理後，判翁男徒刑1年3月。

判決指出，這起糾紛起因於翁姓男子與王姓男子的汽車零件買賣，雙方協議以20萬元和解後，王男備妥14萬元交由陳姓友人代為處理，沒想到陳男赴約時，在洗車場眾目睽睽下，僅掏出7萬元想「打發」債主，翁男眼見被耍，身旁友人鄭男更懷疑陳男想「黑吃黑」吞掉剩下的錢，當場抽出藍波刀，朝陳男左肩砍下。

陳男負傷後，隨即被眾人強押上車，擄往林園區一處隱密鐵皮屋，進入工廠後，翁男等人先以電擊器瘋狂電擊陳男，再持鐵棍一陣亂操。鄭男更語帶威脅地恐嚇「你的手是不是不要了？」在長達4小時的凌虐下，全身是傷的陳男為了保命，只能忍痛簽下貸款切結書、讓渡書等一疊「賣身契」，打算連自己的車都賠進去。

高雄警方接獲報案，火速派員趕往鐵皮屋攻堅。當大批警力衝入房內時，陳男已體無完膚，令警員傻眼的是，主嫌鄭男見警方到場仍氣焰囂張，當著面恐嚇被害人「如果是你報警，我一定把你活埋！」

高雄地院審理時，翁男等人坦承動用私刑，法官認為翁男僅因債務不爽就攜械拘禁他人，且事後未與被害人達成和解，依「三人以上攜帶凶器犯私行拘禁罪」判處翁男1年3月徒刑，全案可上訴；至於持刀砍人、口出惡言的鄭男等其餘4嫌，則由法院另案審理中。