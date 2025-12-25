　
國際

日男「1夫9妻」享極樂後宮20年！性侵少女被逮　判決前夕自殺亡

記者王佩翊／編譯

日本東京都東大和市76歲男子澀谷博仁長達20年過著「一夫多妻」的特殊後宮生活，而他2023年因涉嫌性侵少女被逮，沒想到他在判決結果出爐前夕自殺身亡。令人驚訝的是，他離世近1年，他的「妻子們」仍然過著同居生活。

根據《女性自身》報導，澀谷博仁生前因對2名未成年女性進行猥褻、性侵行為，2023年2月與其中一名「妻子」千秋一同被逮捕起訴。然而在法院即將宣判的前一天，澀谷2024年1月16日被發現陳屍自家，經調查，現場跡象顯示他是自殺身亡。

不僅如此，在澀谷死亡前3天，千秋的妹妹也選擇自殺；千秋本人則在2024年12月走上絕路。據了解，千秋在這群後宮女性中扮演領導人的角色。短時間內連續發生3起自殺案件，也為這個離奇的一夫多妻家庭增添更多謎團。

根據社會版記者調查，澀谷博仁從2003年開始建立這個「後宮」，他在一年內與9名女性反覆結婚、離婚，並將自家的土地及房屋贈與給她們。2006年，他因強迫來訪女性加入後宮，而被控脅迫等罪名，最終被判處有期徒刑1年6個月、緩刑4年。當時澀谷在法庭上曾承諾「停止集團生活」，但實際上並未履行承諾。

儘管期間曾有一名女性放棄財產離開，但2012年又有新成員加入。在澀谷死前，這個「後宮」共有1名妻子、8名前妻及3名子女，總計13人共同生活。

記者12月中旬實地探訪發現，在澀谷死後，他的妻子與前妻們仍然在同一棟建築物內同居生活。附近鄰居透露，「澀谷死後快一年了，那些女人還是住在那裡。她們很安靜，不會吵架，也不會造成鄰里困擾。」

對於這個奇特現象，當地居民分析認為，澀谷當初收容的多是無家可歸的離家少女，對這些女性而言，這個地方提供了穩定的居住環境，對大多數沒有其他去處的她們而言，這裡反而成了最適合的棲身之所。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？
台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥
「全國最大里」掰了！　明年1分為4
台灣品牌行動電源爆炸！型號曝光　業者急召回：即刻停用

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

日男「1夫9妻」享極樂後宮20年！性侵少女被逮　判決前夕自殺亡

日本一夫多妻性侵案自殺後宮

