南投16間日照中心供喘息服務　收費依失能等級、經濟狀況調整

▲南投日照中心提供照顧喘息服務，民眾有需要可申請（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

家中失能、失智長輩乏人照顧，或長輩在家缺乏與他人互動而逐漸退化，總讓晚輩上班時擔心煩惱；南投縣衛生局指出，全縣目前共有16家日間照顧中心，讓失能、失智長輩在熟悉的社區就近獲得照顧，可減輕家庭照顧負擔，民眾如有需求，可撥打全國長照專線1966，或洽衛生局長期照顧管理中心049-2209595申請。

衛生局長陳南松表示，南投縣110年使用日照服務累計人數為2783人，服務達9萬442人次，其中上半年的長照服務人數涵蓋率為74.17%，居全國第一，民眾提出申請後，照顧管理中心將有照顧管理專員到宅評估。

衛生局表示，符合長照服務請領資格之長期需求者，其補助標準依據失能等級，2至8級分別為每月1萬20至3萬6180元，依照身分福利別補助，低收入戶由政府全額補助、長照中低收補助95%、一般戶補助84%，依照失能等級不同，需支付的費用有所差異。

一般戶民眾使用日照半日需付54至105元，全日108至205元；中低收入戶民眾使用日照半日需付17至32元，全日33至64元；喘息服務則有3萬2340至4萬8510元的額度可使用，例如失能等級3級，一般戶使用日照全日制一天需自付135元、日照喘息全日制自付200元，使用額度和天數不同，自付額也會有所差異。