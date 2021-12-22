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公益 公益 互助 溫馨

愛奇兒家庭喘息服務　邀300組家庭挑新衣歡度聖誕節

▲▼愛奇兒家庭公益活動。（圖／業者提供）

▲300組愛奇兒家庭挑選新衣，歡度耶誕節。（圖／業者提供，下同）

生活中心／台北報導

受疫情影響，企業對公益組織捐款下滑，加上申請緊急救助金家庭數大增，讓公益團體倍感壓力。提供全台80萬個愛奇兒家庭喘息機會的「財團法人天使心家族社會福利基金會」，在遇上疫情打擊之際，仍收到各界善心援助，能持續幫助身心障礙者家庭，讓他們在寒冬中，感受社會的溫暖。

與天使心合作長達8年的服飾品牌，今年特地選在歲末年終之際，將部分營收捐贈給天使做公益，更邀請超過300組愛奇兒家庭，到iROO全台5個門市據點，享用午茶點心，還準備了精美聖誕節禮物，希望能夠讓大家攜手共度一個溫馨聖誕節，讓參與的家庭都直呼：「真是最好的聖誕與新年禮物！」

▲▼愛奇兒家庭公益活動。（圖／業者提供）

▲「天使心家族基金會」與台灣女裝品牌攜手做公益。

「天使心家族基金會」創辦人林照程、蕭雅雯夫婦，因兩名極重度和重度發展遲緩孩子出生，改變了原定發展的音樂之路，投入愛奇兒家庭支持服務，全台共設有五個服務據點，援引各類資源，提供愛奇兒家庭成員們所需，也透過舉辦愛奇兒日、感恩音樂會等活動，促進社會大眾對愛奇兒有更多的理解與接納。而女裝品牌「iROO」秉持著「取之社會、用之社會」的理念，在會員的支持下長年投入社會公益活動，以實際行動支持單親媽媽、愛奇兒家庭、弱勢團體、醫護人員，以及兒童美學教育。並於2013年開始，持續贊助「天使心家族社會福利基金會」，將義賣捐款投入愛奇兒家族喘息營活動，帶給愛奇兒家族正面支持力量。
 

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