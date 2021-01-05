活化砲陣地營區　大園區「五權森林公園」規劃日照中心設施

▲大園區「五權森林公園」規劃日照中心等設施。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區五權里約有6,000多位居民，且長者居多，因長年缺乏可舉辦活動的活動中心及休閒運動公園，鑑於里內砲陣地營區閒置多年，市府協助撥用及活化砲陣地營區既有空間，於5日舉行「大園區五權市民活動中心、社區式長照機構主體新建暨大園區砲陣地綠美化及舊營舍活化整建工程開工動土典禮」活動。

▲ 市長鄭文燦主持開工動土典禮。(圖／市府提供)

市長鄭文燦指出，市府協助撥用並活化約1公頃的國防部軍備局閒置砲陣地營區，以約8,500萬經費，活化既有建物，規劃興建大園區五權活動中心、五權日照中心，並推動森林公園新建工程，未來命名為「五權森林公園」，預計今（2021）年底完工，相關場所及設施將提供五權里居民、巡守隊及松柏會所使用，滿足居民社福及休閒需求。

「五權森林公園」未來將由大園區公所及都發局合作推動，規劃新建330坪地上1層的市民活動中心及日照中心，活化270坪暨有營舍，將提供巡守隊及松柏會使用，也規劃2,600坪砲陣地為有景觀植栽區的森林公園，不僅完善社區設施，也保留鄉村風貌，未來更可運用鄰近青埔的地利之便，讓五權里發展更好。包括立委黃世杰、市議員徐其萬、游吾和、市府社會局長鄭貴華、都發局長盧維屏、民政局副局長張世威、大園區長徐藍科等均一同出席活動。

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