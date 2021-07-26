降級二級警戒　嘉義縣有條件開放日照中心

▲新港日間照顧中心復業準備情形。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



三級警戒27日起將降為二級，嘉義縣各長照中心即將復業，縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員葉孟龍和社會局代理局長張翠瑤等人陪同，視察新港日安日照中心針對復業的防疫機制及整備情形，並仔細詢問包括入口和人員管制、用餐、分組分艙分流等因應作為。翁章梁指示社會局加強督導查核，讓長輩能早日、安心回到日間照顧中心接受服務，家人也能獲得喘息。



疫情趨緩，考量失能長輩及家屬對社區型長照服務的迫切需求，在兼顧疫情社區傳播風險前提下，嘉義縣18間日照中心的防疫計畫通過審核後，27日起就能復業照顧需要被照顧的老勢大。



依據中央防疫管理指引規定，日照中心欲復業工作人員應達8成以上完成疫苗第一劑接種，在預定恢復服務日期前函報復業營運計畫及防疫機制計畫書，經社會局依衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理查檢表現場查核結果符合者，就能恢復服務。



社會局指出，嘉義縣目前有18間日間照顧中心，截至7月12日日照中心工作人員疫苗接種率98.9%(僅1名工作人員因身體有過敏體質，等待莫德納未接種外，其餘都已完成接種)，遠高於中央規定的8成接種率，281位服務對象已有208位完成第一劑施打，接種率達74%。



新港日照是嘉義縣第一間日照中心，2010年開始服務長輩，目前5位工作人員都已完成接種，21位服務對象有16位完成接種，未接種者大多為醫生評估不建議接種、暫緩接種及家屬考量長輩身體狀況未接種，依規定未接種者應於接受服務前提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。



社會局表示，日照中心恢復服務後，社會局將督導機構落實「衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理指引」自主防疫管理措施，包括工作人員與服務對象健康管理、篩檢原則、規劃服務動線、分區空間與隔離空間、維持社交距離、服務及用餐管理、標準防護措施…等，保護工作人員與服務對象健康，降低疫情擴散風險。

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