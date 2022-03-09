台南2藥師染疫！12天內去過9次健身房Ct值僅17　衛生局急匡890人

記者林悅、林冠吟／台南報導

指揮中心9日宣布台灣新增3例本土病例，其中台南新增2例，為新營某醫院藥師與藥師助理確診，因先前案20974多次搭乘復康巴士前往新營某家醫院復健，其先是傳染給復康巴士上的4人後，衛生局緊急對該院進行擴大採檢，發現2人PCR結果為陽性反應，Ct值僅17.88與18.4，因此緊急再擴大匡列採檢890人。

▲黃偉哲召開防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



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台南市長黃偉哲指出，為防範疫情擴大，衛生局3月8日晚間先是徹夜採檢該醫院432名相關人員，結果全數陰性；院內其他環境皆已採檢結束，環境採檢結果亦為陰性，醫院並已暫停門診、急診、復健等非緊急業務。

但由於案21083在隔離前有過大量足跡，其12天內9次前往World Gym台南新營店健身，因此衛生局也緊急對其親友、醫院職場接觸者與一名健身房職員共15人匡列居家隔離，並對50名健身房職員要求進行自主健康管理，此外對813名與案21083足跡重疊民眾匡列為自我健康監測；另對於案21084則匡列10名親友進行居家隔離，並有2名親友進行自我健康監測。

▲▼台南市衛生局緊急對2人足跡進行清消。（圖／記者林悅翻攝）



衛生局局長許以霖表示，案21083為30多歲男子，並已完整接種3劑疫苗；而21084則為30多歲女性，已接種過2劑疫苗，且2人均有出現喉嚨痛等相關症狀，經醫院擴大篩檢後發現PCR陽性反應，Ct值為17.88與18.4病毒量相當高。

至於2人的感染源，許以霖表示，目前推測感染源以鹽水個案的可能性較高，因與確診者有足跡重疊，儘管藥劑部在1樓但藥庫在B2與案20974前往的復健中心同樓層，染疫的藥事人員曾下樓前往藥庫拿藥，初步研判與此相關，但目前關連性仍有待釐清，詳細病毒基因定序也有待指揮中心檢驗。