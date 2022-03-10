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大陸 大陸焦點 特派現場

香港確診數破50萬！　梁萬年：疫情上升趨勢已被遏制

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

▲香港疫情嚴峻。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港第五波疫情發展至今，經核酸檢測的確診者有53.8萬例。香港9日報告新增2萬5991例新冠確診病例，其中僅7例是輸入病例，其餘均為本地感染；另有195名確診者離世。不過，大陸防疫專家梁萬年認為，疫情的上升趨勢已得到遏制。

梁萬年是大陸國家衛生健康委員會新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長，大概10天前以大陸中央援港防控專家組組長身分來港，協助港方抗疫。

梁萬年昨天到九龍順天邨視察當局圍封染疫大樓，期間接受本地媒體訪問。他說，這一波疫情已進入或逼近高峰平台期，而高峰持續多長時間，視乎有無更精準的防控措施。

他指出，本地每天報告的病例數已連續數日穩定在4萬至5萬的水平，每天的報告死亡病例數也是連續幾天處於相對穩定水平。此外，本地居住區污水對病毒呈陽性的比率也相對穩定，反映出疫情勢頭得到有效遏止，這是一個好的趨勢，甚至是好消息。

對於港府應否推行全民強制檢測，梁萬年表示，從大陸的做法來看，全民檢測要麼非常早做，要麼在後期做，也就是在疫情下降到某個時段才進行。

此外，香港特首林鄭月娥昨公布調整抗疫方向，今後重點是減少死亡、減少重症、減少感染病例。她表示，原定3月推行的全民強制普篩仍在規劃中，但並非目前的優先工作。

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