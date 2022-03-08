6天停電5次！南市勞工局對台電勞檢　黃偉哲：罰25萬立即改善

▲台南市長黃偉哲要求勞工局長王鑫基率員偕同勞動部職安署南區職業安全衛生中心，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南6天停電5次，引起台南市長黃偉哲重視，其中永康區台電6天有5次停電，停電時間最短是1分鐘，最長的是6小時以上，責成勞工局針對台電在公共用電安全操作進行稽核，勞工局長王鑫基8日率員對台電工地進行勞檢，發現11處缺失，兩處停工，相關缺失裁處25萬罰金，並要求改善。

3月3日高雄興達電廠開關場事故，造成全台大停電影響逾500萬戶，台南市不僅一般住戶受影響，多個工業區、百貨商場、店家及廠商都受到波及影響甚大，為預防突發事故影響工作者安全及電力供應，8日由勞工局局長王鑫基率領勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，針對台南市部分台電作業場所進行檢視。

稽查檢視結果發現共有11處缺失，兩處停工（高度2公尺以上施工架基樁開挖未設置護欄及高度2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網），裁處25萬（高度2公尺以上施工架、基樁開挖未設置護欄、鋼筋未加保護套、施工架未設置斜撐、基樁開挖深度在1.5公尺以上未設擋土支撐、高度1.5公尺以上施工架及基樁開挖未設置安全上下設備，裁處11萬；2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網及施工架上下設備高度8.5公尺，未與構造物妥實連接，裁處8萬；鋼筋裸露未有防護設備及電氣開關裸露，未有絕緣防護設備，裁處6萬），皆立即與台電人員說明，要求台電盡速依法改善，以預防職業災害的發生。

台南市長黃偉哲表示，北龍潭、南龍崎超高壓變電所，以及南投中寮超高壓開閉所，是貫穿台灣北中南，引接多條超高壓輸電線路，為全台電力供給關鍵，其中龍崎超高壓變電所位於南市，不僅南部供電，同時也是「南電北送」補足電力供應的關鍵。本次303大停電因台電興達電廠機組出現人為操作失誤，干擾到台灣三大電力樞紐「龍崎超高壓變電所」運作，導致全台多區停電。為避免突發事件影響工作者安全及電力供應，特別責成勞工局局長王鑫基前往台電龍崎超高壓變電所、七股開閉所新建工程及將軍開閉所新建工程進行檢視。

據了解，303大停電，高雄市長陳其邁指示由法制局成立單一窗口協助受理求償事宜。黃偉哲表示，因為台電停電造成全國性的大停電，全國會有一致的作法，台南市會積極配合全國性的作法，台南市也會積極先準備，尤其一些重大的農漁損失，養殖業因為停電停了好幾個小時造成蝦隻暴斃，市府會針對相關損失部分，積極輔導協助農漁民，以免投訴無門。

台南市經發局初步統計，303大停電損失，中央及市管9處工業區，分別有全區或部分停電降壓或閃停後復電等情況，廠商尚未回報重大災損失，大多表示在控制範圍內，市府精估民間開發工業區損失約6千萬元，8家百貨及連鎖大型賣場因停電而影響營收約1800萬元，另員工無法安排工作，薪資由雇主承擔及食品製造業原料報廢等損另計，惟尚無傳出重大生產設備損害。