台南生育津貼六都墊底　陳以信批黃偉哲：對新手媽媽小氣

▲台南多項婦女指標六都墊底。（圖／陳以信辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

今天是3/8國際婦女節，國民黨立委陳以信祝賀所有女性朋友婦女節快樂！，並指出，針對多項婦女平權指標，台南市都在六都墊底，他批評台南市長黃偉哲顯然對新手媽媽最小氣，才讓台南生育津貼變成六都最低。

陳以信認為，要讓婦女快樂女性平權一定要做好，但研究台南多項女性平權指標發現，六都中台南市府做的特別差。他舉例，台南市府女性一級首長僅約五分之一，台南公家機關女性公務員比例是六都最低，甚至連台南公共場所，女公廁數量都比男公廁還要少，台南的女男公廁比竟是六都最低。

陳以信再指出，六都推動婦女福利地方工作，以設置婦女服務中心為開始，婦女服務中心能提供法律諮詢、諮商輔導、親職講座、成長教育等綜合婦女服務。但台南市的婦女服務中心只有1個（到109年底），相較下台北有10個、台中9個、桃園8個、高雄4個、新北3個。

陳以信質疑，台南幅員那麼大僅設1個婦女中心怎麼夠？他呼籲黃市長，至少溪北地區應先再設1個婦女服務中心。他強調，可能也因台南婦女服務中心少，針對特殊境遇婦女緊急生活扶助人次，台南也是六都最少，背後成因可能不是需要少，而是供給不足，恐怕會有更多台南特殊境遇婦女需要緊急救助，針對這點台南市府必須更深入研究才行。

陳以信表示，台南的婦女生育津貼還輸其他五都更多，以第一胎生育津貼為例，桃園是3萬元為六都最高，台北、新北、台中、高雄是2萬元，但台南今年才從6千元加到1萬元。

他批評，台南市府顯然對新手媽媽最小氣，才讓台南生育津貼變成六都最低。尤其協助新手媽媽的社區媽媽教室，雖然近年有所增加，但台南在設立總數上也是輸人，台南平均每鄉鎮市區的媽媽教室班數，在109年時每鄉鎮市區平均數為22.7間，仍在六都中是倒數第二。造成結果是，台南粗結婚率僅4.78%是六都倒數第二，台南粗出生率僅5.16%是六都倒數第一。

陳以信批評，各項數據證明台南婦女福利比較差，導致台南年輕婦女普遍不想婚、不想生，最後就讓家家都少一個寶貝子女，台南阿公阿嬤們都少一個孫子孫女。