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2022台灣國際蘭展重磅回歸！　黃偉哲歡迎大家來後壁參觀

▲睽違兩年的「台灣國際蘭展」即將於3月26日到4月5日重磅回歸！台南市長黃偉哲希望全國各地民眾前來台南後壁參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲睽違兩年的「台灣國際蘭展」即將於3月26日到4月5日重磅回歸！台南市長黃偉哲希望全國各地民眾前來台南後壁參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

睽違兩年「台灣國際蘭展」將於3月26日到4月5日重磅回歸！市長黃偉哲表示，全世界有三分之一蘭花產自台灣，而台灣有二分之一的蘭花產自台南，不僅有新品種蘭花開發，新的會場布置概念，更結合國際社會議題，以染色技術推出烏克蘭代表色蘭花，表達對烏克蘭的支持，非常希望全國民眾前來台南後壁參觀。

台南市政府公布今年專屬的「蘭展幸福密碼:12357」，南市府表示，12357不但可以與「大家一起去」、「大家作伙去」合成琅琅上口的口訣，更涵括了今年蘭展的幾大特色:一個主題、兩個目的、三個準備、五個科技及七個區域，邀請民眾一起踏上今年蘭展的奇幻旅程。

▲睽違兩年的「台灣國際蘭展」即將於3月26日到4月5日重磅回歸！台南市長黃偉哲希望全國各地民眾前來台南後壁參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年蘭展的「一個主題」是「蘭花奇幻世界」，邀請來訪民眾以全新感官體驗認識蘭花之美。「兩個目的」是，希望蘭展活動帶動商機幫助蘭花農民，同時也能讓更多民眾欣賞蘭花奇幻科技之美。

「三個準備」，展覽以「蘭花」花語向世界期許和平、帶來幸福平安之意義，再來是「藍鯨」，一鯨落、萬物生，象徵著「化作春泥更護花」，表達疫情過後，產業面對挑戰，轉型升級再造「蘭海的綠色奇蹟」，最後是「南瓜」，承載著到達夢幻童話世界的夢想，本次參與展覽的5粒南瓜經過120天的生長，最重的更達550公斤之最，堪稱是最有份量的幸福小物。

「五個科技」包含了「蘭宇宙」打造文化與科技聲光融合的氣氛；「蘭著色」繪畫互動式體驗，利用投影技術將畫作注入生命；「蘭青春」限定蘭展IG濾鏡，打開手機隨時融入蘭花奇幻世界裡；「蘭體驗」沉浸式VR體驗空間，於體感艙裡一起翱翔展覽館，猶如乘坐魔毯來到奇幻的蘭花仙境裡；「蘭標籤」，數位導覽，透過VR體驗，進行同場域的數位與實體藝術欣賞方式轉換。

▲睽違兩年的「台灣國際蘭展」即將於3月26日到4月5日重磅回歸！台南市長黃偉哲希望全國各地民眾前來台南後壁參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「七個區域」，其中「主題館」以人們熟知的童話奇幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作，進入展區的參觀者，就像進行一連串的冒險之旅；「競賽館」展示國內業者所培育的各品種競賽花，展現台灣藝術與堅強的外銷實力；「蘭創館」著重用生活的角度，規劃四大要景，呈現藝術性及樂活生活感的花花世界；「商務館」則是展示蘭花商業品種，並提供國內外買家與業者幽靜的商洽空間；「市集館」有蘭花零售業者販賣各項蘭花相關產品；「蘭花公園」以蘭花布置景觀，提供民眾休息、休閒；「美食區」，讓民眾在欣賞活動之餘還能享受美食。

今年國際蘭展更規畫了許多周邊活動，首推「蘭創館拍照打卡贈送LINE POINT」活動、「旅行社套裝行程規劃」，讓前來逛蘭展的民眾，還可以一起打包走訪周邊景點，以及「蘭展月好康」，憑蘭展門票至合作店家享優惠。此外，南市府也推出多項限量好禮送，像是「搶先打卡送門票」、「憑3-4月台南合法住宿之證明可兌換蘭花小盆栽」等，希望吸引更多民眾一同踏入蘭花世界。

▲睽違兩年的「台灣國際蘭展」即將於3月26日到4月5日重磅回歸！台南市長黃偉哲希望全國各地民眾前來台南後壁參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具前往展區，除了原有的黃9線、黃幹線外，交通局也特別新增黃16-1線，由高鐵嘉義站直達蘭展會場。相關公車接駁服務及復康巴士免費接駁等交通資訊，可上2022台灣國際蘭展網站（https:tios.tw//）查詢。

今日蘭展記者會議員鄭佳欣、沈家鳳、蔡育輝、劉米山、李宗翰、陳秋宏、陳碧玉、黃麗招、林志展，郭鴻儀，沈震東，唐碧娥，蔡筱薇均到場表達支持。

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台灣國際蘭展黃偉哲後壁

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