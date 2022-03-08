台南市勞工局榮獲勞動部考評績優　黃偉哲肯定王鑫基勞政業務表現亮眼

▲台南市勞工局榮獲勞動部考評績優，王鑫基局長獻獎，黃偉哲市長勞政業務表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞動部2021年考核督導各地方政府2020年度勞動行政業務綜合考評，台南市政府榮獲直轄市組第3名，5項考評均獲滿分，另在輔導勞資雙方簽定團體協約榮獲特優獎，勞動行政業務執行成績表現亮眼，台南市長黃偉哲對勞工局表現十分肯定嘉許。

為秉持著黃偉哲市長「做得更好、讓市民過得更好」的理念，台南市勞工局王鑫基局長帶領的團隊，依台南市之產業發展、就業趨勢、人力資源與勞動環境等因素，持續積極努力推動各項勞動行政業務。

勞動部2021年考核督導各地方政府2020年度勞動行政業務綜合考評，台南市政府榮獲直轄市組第3名，考核共計8項，其中在「查核轄區事業單位依法提撥勞工退休金準備金情形」、「依性別工作平等法第23條提供哺集乳室及托兒設施措施情形和第38條公布違法事業單位處分情形」、「依勞動基準法第80條之1公布違法事業單位處分情形」與「勞動條件檢查及處分情形」等5項考評均獲滿分，另在輔導勞資雙方簽定團體協約榮獲特優獎，勞動行政業務執行成績表現亮眼。

勞工局王鑫基局長表示，為強化勞資自治協商觀念，讓勞資協商動起來，自2011年新的團體協約法實施起，即首創推動入廠輔導事業單位與工會簽訂團體協約，期間雖遇到很多瓶頸，但勞工局還是努力不懈克服困境，每年皆擬定輔導目標，完成輔導任務。2020年輔導勞資雙方重新或首次簽訂團體協約計有台灣糖業股份有限公司等18家事業單位與其工會簽署，獲勞動部「輔導勞資雙方簽訂團體協約」特優獎之殊榮，勞動部自2015年辦理輔導團體協約評核後，勞工局已連續6年獲頒獎座，實屬不易。

勞工局王鑫基局長呼籲，尚未簽訂團體協約之企業工會及事業單位，為保障勞工權益，共創穩定及雙贏的勞動關係，請勞、資雙方能著手進行誠信協商，如對於協商之程序有疑義，可向勞工局申請入廠輔導。