倒數6天！全家領包裹「多說一句話」　網嗨：爽賺8元購物金

▲全家領包裹可賺8元購物金！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《超商隱藏優惠！「3步驟取貨」嗨拿購物金 只有8天：一票人都不知》，民眾到全家領包裹時，只要報手機號碼，或出示App會員條碼，就可收到「購物金8元」小確幸。對此，有網友分享，最妥當的方法，就是出示會員App條碼，再提醒店員「要參加購物金活動」，購物金48小時內就會派發到App。

全家宣布，3月9至16日期間領包裹，符合以下會員資格，就可拿到「8元購物金」，三步驟如下：

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►取件時示出「會員條碼」或「報手機號碼」

►付款，或是憑身分證件，完成包裹領件

►48小時內系統派發「8元購物金」至全家App→「酷碰券」

由於購物金會主動派發到App裡，因此會員不必擔心弄掉兌換單據，非常貼心，值得注意的是，雖然活動有8天，但購物金數量有限，且兌換期限只到3月底。

▲購物金限量100萬組。（圖／翻攝全家官網）



不過有網友在PTT省錢版提醒，就怕店員操作過於快速，大家到超商領包裹時，務必先準備好「會員條碼」，接著強調「我要參加取貨刷會員購物金的活動」，才能確保系統會派發8元到會員App裡。

文章貼出後，底下網友熱議，「可惡～忘記有活動領了」、「有人拿到回饋了嗎」、「今天打去問客服，他們回答因為系統設定問題，所以入購物金時間真的會到48小時才派發」、「而且要分開取件，2件一起刷只會一張」、「晚點看看有沒有入帳」 。