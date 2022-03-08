小豬、跳跳虎都來了！超商「小熊維尼集點」新登場　必收超Q水杯

▲超商最新小熊維尼集點加價購活動來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

維尼粉快來看！超商推出全新「小熊維尼集點加價購」活動，一次網羅了10款超實用小物，還全印上了小熊維尼、跳跳虎、小豬可愛身影，搭配粉嫩配色，春天氣息滿點，其中，必收全家都能用的「小熊維尼水杯」，不僅能收納票卡、零錢的「票卡零錢包」，零錢包內也能放鑰匙、耳機等小物，3月9日至4月5日限時、限量開換。

▲必收超實用票卡零錢包、水杯。

▲小熊維尼購物袋、側背包也十分可愛。

全家最新「小熊維尼櫻花季兌點趣」來了，這次特意找來超Q的小熊維尼、跳跳舞、小豬一起現身，並以粉嫩黃、櫻花粉2色系打造10款實用周邊小物，最可愛的就是「小熊維尼隨身水瓶」，不僅外出攜帶方便，還能兼顧環保又可愛，限量只有120組，也有通勤族、學生族必備的「小熊維尼票卡零錢包」，一次就能收納票卡與零錢，零錢袋內也能放些外出小物，掛繩部分則可以掛在脖子上，實用性超高。

另外還有後背包、三層零錢包、雙層側背包、購物袋等，通通有2種顏色選擇，3月9日起開放以點數加價購買，數量有限、售完為止。

▲▼小丸子預購周邊超可愛。（圖／業者提供）

另，7-11近日則找來「櫻桃小丸子」合作，一口氣推出5款療癒周邊，其中，必收超可愛立體大頭杯墊，有正常及逗趣表情2款選擇，以及4種造型的鑰匙圈，驚喜出現野口同學，以及多種風格的小丸子，掛在包包上可愛爆表，除外還有冰熱水袋、計算機及真空壓縮袋，3月9日起於ibon開放預購。

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