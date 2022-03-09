有果肉！超商限定「酸甜系唐寧伯爵茶」來了　加碼收超美聯名杯

▲唐寧最新聯名「唐寧果漾伯爵」開喝了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

挑戰超商最美下午茶飲料！全家「私品茶」宣布攜手英國皇室御用「唐寧TWININGS」打造最新聯名飲品「唐寧果漾伯爵」，選用經典伯爵茶作為基底，再放進蘋果丁、柳丁片及蜜桃果香，每一口都能喝到柑橘茶韻、甘甜果香，再搭配夢幻聯名杯款，欠喝又欠拍，全台限量16萬杯，即日起正式開喝。

▲聯名茶飲裡頭放了許多水果。

「全家私品茶X唐寧TWININGS」最新聯名飲品登場，「唐寧果漾伯爵」是使用帶有佛手柑香氣的伯爵茶作為基底，接著加入蘋果丁、柳丁片及蜜桃果香點綴，入口先是能喝到柑橘茶香，再以甘甜果香收尾，是款果香十足的清爽茶飲，同步更打造2款夢幻聯名杯身，有樹林與湖面倒映成影的「逐夢款」以及粉金配色結合吹泡泡女孩的「典雅款」，全台限量16萬杯，即日起正式登場。

▲▼小7獨賣3款台東初鹿鮮奶新品 。（圖／記者周姈姈攝）



另，7-11近日則找來台東初鹿鮮奶合作獨家推出3款新品，其中，首推「台東初鹿花生拿鐵」，是以香濃初鹿鮮奶加入在地9號花生製成，每一口都能喝到超濃花生香，搭配文青風玻璃罐包裝，喝之前肯定要先拍一波，還有2款「台東初鹿芋頭／花生小銅鑼燒」，銅鑼燒製成一口大小方便食用，芋頭口味是使用大甲芋泥餡搭配鮮奶，花生則是使用在地花生，以花生醬、豆沙加上鮮奶調配而成，即日起就能買到。

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