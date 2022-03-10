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屏東婦打零工撐家計　全身骨折住院…警協調善心人士捐款

▲枋寮警分局東海所所長藍清輝將善款交給張姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海所所長藍清輝將善款交給張姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獅子鄉張姓婦人父親早世，母親中風，靠她及弟弟打零工支付家計，不幸日前又意外受傷，全身多處骨折，住院治療，弟弟又有兩小孩要養，家中生活陷入困難，枋寮警分局員警獲悉，協調民間善心人士捐助1萬6000元，希望幫她們家暫度難關。

枋寮警分局東海所所長藍清輝、警員夏群凱，近日從獅子鄉民代表蔡特文得知，獅子鄉38歲張姓婦人，婚姻離異、父親早逝，母親又中風多年，家庭經濟由她及弟弟以打零工收入，支付母親醫療費用及家庭開銷支出。

日前張婦不慎意外受傷，導致身體多處骨折重傷，住院治療長達20天，治療費及看護費金額龐大，僅靠平時打臨工收入難以償還，生活雪上加霜。

經了解，張婦一家生活原本就相當困頓，為獅子鄉低收入戶，由於住院療傷期間無法工作，家中經濟重擔都落在她的弟弟身上，她的弟弟還要扶養兩名孩子，生活相當不容易，又因治療金額相當可觀，入不敷出，難以維持生計，四處求助。

藍所長獲悉，協調民間友人吳倧纑、劉財發、戴昆財、戴奎浚、黃慶春、張勝妹、江宏偉、江柏賢、潘榮彬、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、王人偉及不願具名善心人士等人，捐助新臺幣1萬6000元，並於東海派出所內將善款交付其胞弟，盼微薄之捐助可以讓張家暫度難關。

枋寮分局長黃政龍肯定東海所同仁善舉，彰顯人民保母之形象，期望發揮拋磚引玉功能，為社會持續注入暖流。

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