知名火鍋店業者台中展店　募集10萬元善款捐烏克蘭

▲火鍋店業者慷慨解囊，助遭俄國侵略的烏克蘭一臂之力（下同）。（圖／「燒瓶子」火鍋店提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事引發全球矚目，知名個人鴛鴦鍋業者5日新店開幕，為響應聲援烏克蘭，鼓勵合作伙伴及親友將祝賀花籃費用轉為實質現金捐款，並加碼湊齊10萬元捐作賑災用途，當天更製作捐款背板、鼓勵消費者共同表達追求和平心意，獲得不少民眾肯定。

昨天的開幕活動中，業者特別邀請長期致力早期療癒的在地社福機構「十方啟能中心」出席，由慢飛天使們在台上載歌載舞，也慷慨解囊10萬元，用實際行動表達支持公益的決心。

自彰化起家、主打「個人鴛鴦鍋」的「燒瓶子」火鍋店業者表示，國內餐廳在去年疫情期間幾乎都被打趴，但該連鎖店訴求個鍋用餐，且嚴格落實防疫規定，大幅降低染疫風險，受外縣市老饕鐵粉青睞，紛紛建議到台中市展店；看準國人愛吃鍋商機並經評估後，業者決定斥資4千萬元在台中人口成長最顯著的北屯區東光軍功商圈展店。

此外，日前俄烏戰爭爆發、戰事綿延迄今，國人莫不高度關切，業者日前便委婉轉達工作合作伙伴及親友，希望能夠將花籃費用轉為聲援烏克蘭捐款，讓在戰火下受苦難的人民可獲得協助，果然引發共鳴，昨天也加碼湊齊10萬元，全數捐入外交部賑災專戶，表達追求和平、人溺己溺的訴求。