苗栗站出來！8議員號召捐出一日所得聲援烏克蘭　

▲苗栗縣議會8名議員發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」活動，並捐出一日所得，希望拋磚引玉，吸引更多人響應。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議會民進黨黨團，結合時代力量、無黨籍議員召開記者會，共同發起「苗栗站出來，力挺烏克蘭」，並宣布捐出一日所得，希望能拋磚引玉，共同捍衛民主社會普世價值。

苗栗縣議會8日召開臨時會時，由民進黨議員陳光軒、羅貴星、劉順松、徐莜菁；和時代力量議員宋國鼎及無黨籍議員陳品安等人發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」活動，更捐出議員的一日所得約2813元聲援烏克蘭，也期盼烏俄戰爭早日落幕，終結不必要的戰火。

陳光軒指出，近期全世界諸多國家都對俄羅斯採取經濟制裁，藝文、體育、影視、文化界都紛紛響應抵制，俄羅斯師出無名，早已被全世界否定正當性，而這樣的侵略行為，除無情戕害了烏克蘭無辜的百姓，更讓自己國家的士兵必須面臨到赴戰場生離死別的痛苦。

另外，曾玟學也表示，這幾年來，俄羅斯持續以文化和歷史、語言、種族等理由，認為烏克蘭是其不可分割的一部分，並透過扶植親俄勢力與各種分化、滲透、假消息，不斷的壓迫烏克蘭。這些狀況，對於持續抵抗中國侵略的台灣並不陌生，也更是因為如此，台灣會持續聲援烏克蘭，並盡可能地提供協助。

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