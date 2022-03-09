中國宣布援助烏克蘭2250萬物資　陸網嗨刷一排「大國風範」

記者柯沛辰／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅8日被外媒追問「俄羅斯是否算入侵烏克蘭」，一度不滿回應「你這樣糾纏有意思嗎？」不過，趙立堅9日宣布，中國紅十字會將向烏克蘭提供一批價值500萬人民幣（約新台幣2250萬）的人道救援物資，讓微博網友一片叫好，紛紛盛讚「大國風範」、「好樣的我的國！」

習近平8日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）針對烏俄情勢舉行領導人視訊峰會，並在會中表態「中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜」、「各國主權、領土完整都應該得到尊重」、「呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機」。

▲烏克蘭基輔難民被迫撤離家園。（圖／路透）

談話一出，國際媒體普遍注意到，中國對烏克蘭戰事的態度似有轉變。隔天，中國外交部例行記者會上，有媒體問到是否會對烏克蘭進行人道援助？

趙立堅回應，將提供包括食品、生活必需品等在內價值500萬人民幣的人道主義援助物資，而且首批物資已從北京啟運，後續將透過適當方式儘快交付烏克蘭。不過，話鋒一轉，他仍批評美國及北約的行動，將俄烏緊張關係推向「臨界點」。

對此，中國紅十字會也在官網說明，向烏克蘭紅十字會提供的首批1000個賑濟家庭包，內容包括毛毯、防潮墊、毛巾、餐具、水桶、手電筒等物資，3月9日已於北京班機啟運。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

微博網友得知新聞消息，貼文一片叫好「大國風範」、「中國輸送食品援助，美國北約輸送武器。中國帶去和平，美國北約帶去戰爭」、「什麼是人道主義，什麼是軍火販子，一目了然」、「承擔大國責任，希望中烏友誼長存」、「確實生活物資才能真的幫到百姓，而不是什麼唯恐天下不亂地給武器」、「像咱這種捐給予民眾的生活物資才是正常的吧！給錢、給武器的才是真的壞！」

台灣PTT的網友則大多感到意外，「居然不是援助俄羅斯」、「風向開始變了」、「看風向也看太久了」、「不友善國家+1」、「俄羅斯要制裁中國了嗎」、「中國也知道風向變了？」、「兩邊都押，穩贏，中國真聰明」、「普丁要生氣了」、「還好西方有送軍武，烏撐下來，不然中國現在要送啥」、「你不是俄羅斯麻吉嗎」、「看風向不對趕緊彌補一下」、「尚書大人真機靈」。

▼微博網友一片叫好，盛讚中國有大國風範。（圖／翻攝自微博）

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