快訊／車諾比核電廠斷電了！「核廢冷卻」無法運作　恐爆二次核災

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今已經14天，烏克蘭國家核電公司9日表示，在戰爭初期就被俄羅斯攻佔的車諾比核電廠遺址被斷電，由於戰事因素難以搶通電力，一旦無法迅速恢復通電，屆時恐有輻射外洩風險，甚至造成第二次核災。國際原子能總署（IAEA）也說，車諾比核電廠的資料傳輸已經中斷。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）9日在臉書表示，車諾比核電廠遺址電力被完全切斷，廠內的安全系統也被斷線，由於戰事仍在持續進行，導致修復工作無法展開，一旦無法迅速恢復通電，冷卻核廢的設施無法運作，屆時恐有輻射外洩風險，甚至造成第二次核災。

國際原子能總署8日也透露，車諾比核電廠的資料傳輸已中斷，目前尚無法得知中斷的原因，也擔心廠內工作人員在俄軍看守下的現況。另據法新社報導，俄軍在開戰初期就佔領車諾比核電廠，當時有超過200名技術人員和守衛被困在廠內，已連續工作13天，狀況令人擔憂。

報導稱，車諾比核電廠內部的生活條件十分艱難，食物及藥品都嚴重不足，加上工人們不清楚會受困多久，只能限制每人一天只吃一餐，食物主要是麵包和粥，加上由於核電廠並沒有設置供人睡眠的地方，工人們只好用行軍床和桌子搭建臨時宿舍，輪班睡覺。