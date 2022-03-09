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俄前「最美檢察總長」赴前線送物資！　烏克蘭富商震怒懸賞抓人

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯在2014年兼併克里米亞半島時，有當地「最美檢察總長」之稱的波隆斯基（Natalia Poklonskaya）成為眾人矚目的焦點。她現在則穿上迷彩軍裝飛往烏克蘭，親送人道救援物資，更在IG上聲稱，烏克蘭民眾只要收了俄方的援助品就會遭到報復；這也讓烏克蘭富商氣炸，在網路上懸賞10萬美元，要網友抓到她。

▲▼俄羅斯在2014年兼併克里米亞半島時，有當地「最美檢察總長」之稱的波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）

▲有克里米亞「最美檢察總長」之稱的波隆斯基。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）

波隆斯基是俄羅斯國會議員，2月初獲任命為俄羅斯獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（Rossotrudnichestvo）副署長，並在近日穿著迷彩軍裝搭軍機親赴烏克蘭，向民眾發送人道救援物資。她透過IG發文表示，烏克蘭的人民因為收下救援物資而受到懲罰，是一件違背人類常識和本性的事情。

波隆斯基說，「我將食物和藥品送到赫爾松（herson）地區，人們正處於人道主義災難邊緣，但要是人們從我們（俄羅斯）這邊得到救援品，就會遭到迫害報復，甚至是房屋被燒毀，平民變成抵抗組織的工具和人質，我保證不會讓烏克蘭平民得不到幫助，因為我們是同一個民族，不管別人喜不喜歡，這都是真的。」

消息一出後，烏克蘭富商Seyar Kurshutov憤怒地在網路上表示，只要抓到波隆斯基，並將她送到烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）的人，就可以獲得10萬美元（約台幣284萬元）的獎金。

42歲的波隆斯基卸下克里米亞檢察總長職務後，在2016年至2021年任職俄羅斯國家杜馬議員，卻在去年9月的選舉中宣布不再參選，並被普丁派往非洲西岸島國「維德角」當外交大使，此舉讓不少觀察家認為她已不得政府歡心，後來又改任Rossotrudnichestvo副署長。

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