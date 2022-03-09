俄前「最美檢察總長」赴前線送物資！　烏克蘭富商震怒懸賞抓人

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯在2014年兼併克里米亞半島時，有當地「最美檢察總長」之稱的波隆斯基（Natalia Poklonskaya）成為眾人矚目的焦點。她現在則穿上迷彩軍裝飛往烏克蘭，親送人道救援物資，更在IG上聲稱，烏克蘭民眾只要收了俄方的援助品就會遭到報復；這也讓烏克蘭富商氣炸，在網路上懸賞10萬美元，要網友抓到她。

▲有克里米亞「最美檢察總長」之稱的波隆斯基。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）



波隆斯基是俄羅斯國會議員，2月初獲任命為俄羅斯獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（Rossotrudnichestvo）副署長，並在近日穿著迷彩軍裝搭軍機親赴烏克蘭，向民眾發送人道救援物資。她透過IG發文表示，烏克蘭的人民因為收下救援物資而受到懲罰，是一件違背人類常識和本性的事情。