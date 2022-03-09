快訊／台2線嚴重車禍！砂石車碰撞機車　1男1女噴飛重傷

記者郭世賢、林昱萱／新北報導

新北市貢寮區台2線108K處發生一起嚴重車禍，當時一輛砂石車與一輛機車發生碰撞，造成男騎士、女乘客當場受到重傷，意識模糊，目前已被送往醫院搶救，至於事故詳細發生原因，仍有待後續調查。

▲▼貢寮區台2線108K處車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起事件發生在9日下午3時許，當時一名曾姓男子駕駛砂石車沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，卻在行經上述路段時，與一名男騎士發生碰撞，巨大的撞擊力道讓男騎士、後座女乘客當場噴飛，重重跌落在地受到重傷，目前仍在醫院救治當中。