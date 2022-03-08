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「松湖變電所卡關」害東區門戶限電？　北市批：台電打烏賊戰愚弄人民

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，台北市東區門戶計畫的台北生技大樓被限電，不過台電於8日回擊，港湖地區供電瓶頸是電送不進去，1998年規劃松湖超高壓變電所，但至今未通過許可。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，東區門戶供電問題是由「北西電網」負責，應是數年前規劃的「南港玉成變電所」，並非「內湖松湖變電所」。

目前台北市內湖、南港地區供電，仰賴新北市汐止區超高壓變電所，台電有意在內湖、南港地區分別興建「內湖松湖變電所」與「南港玉成變電所」，但因為發生過周邊居民抗爭，擔心會有輻射問題，所以延宕10年之久無法完工。

面對台電8日新聞稿稱，港湖地區的電送不進去，因松湖超高壓變電所規劃至今未獲許可一事，陳智菡8日受訪時表示，東區門戶供電問題，應由台電「北西電網」負責，台電數年前已有規畫要在此處興建「南港玉成變電所」以加強供電，但數年來卻遲遲未積極向地方說明溝通，導致南港玉成變電所興建期程一再延宕，影響供電，成為阻礙地方開發的絆腳石。

陳智菡痛批，台電不思解決，還硬扯另一個供電系統「北東電網」的「內湖松湖變電所」來打烏賊戰，「台電會出這種新聞稿，難道又是人為疏失？身為國營事業卻連誠實都做不到，一再利用專業知識製造假象愚弄人民，如何讓人相信改革決心？」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

▲台北市長柯文哲於節目中透露，台北市東區門戶計畫被限電。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

針對全台3月3日大停電問題，柯文哲7日於網路節目《今天誰來沛》專訪時提到，電並非台北市長管轄的，但北市府在蓋東區門戶計畫，每個建築物都很大，最近就遇到台北生技大樓被限電，「開什麼玩笑？我蓋這麼大的大樓，卻限制供電量，那就不要運作。」

不過，台電8日回應，目前港湖地區供電瓶頸是因為電送不進去，而不是電源不足，台電規劃興建松湖超高壓變電所，並結合在地環境人文等理念，設計成親民利民的多目標大樓，但自1998年規劃迄今已有23年，仍未通過許可，希望北市府能支持興建，強化電網建設，為港湖地區的工商發展提供可靠穩定電力，創造多贏。

台電指出，港湖地區目前供電來自於區域外的汐止變電所，由於近年港湖地區工商業蓬勃發展，加上東區門戶計畫的成功吸引人潮，汐止變電所供電負載已經飽和緊繃，且已無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電。

台電說明，已於2021年1月間正式去函台北市政府，說明港湖地區供電飽合嚴重性，期盼於用電核心的台北市東區興建松湖超高壓變電所，提供可靠電力，除了避免加劇區域供電瓶頸，並提升電力系統安全，多目標計畫送台北市政府審查中，最新進度為2022年2月23日再依市府意見補正掛件，籲請北市府支持，共同支持港湖地區的未來發展。

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