松湖變電所卡關才限電？高嘉瑜批：台電一直擺爛　早就提供11處遷移地

▲立委高嘉瑜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，台北市東區門戶計畫的台北生技大樓被限電，不過台電於8日回擊，港湖地區供電瓶頸是電送不進去，1998年規劃松湖超高壓變電所至今未通過許可。對此，民進黨籍立委高嘉瑜批評，由於松湖變電所距離民宅僅92公尺，當地居民絕對不會同意，而他們早已提供11個地點作為遷移地，但台電卻一直擺爛，才導致變電所延宕。

針對台電稱港湖地區供電瓶頸在松湖超高壓變電所，高嘉瑜8日受訪時表示，台電不要將自己的人為疏失推給內湖超高壓變電所，這種推卸責任是不負責任作法，台電的松湖超高壓變電所從1998年至今已過20多年，由於在地居民抗議興建地離民宅僅92公尺，所以在地民眾絕對不會同意。

高嘉瑜提及，松湖超高壓變電所的所在地在內科堤頂交流道，該區每天塞車問題嚴重，她過去一直建議台電讓該地變多功能目標使用，例如結合社宅、活動中心或幼兒園等，相信這對附近居民、內科上班民眾來說都是好事，而她們也有提供11個地點作為台電變電所所在地，「但台電這20幾年來完全不思改進，一直擺爛，才讓松湖超高壓變電所一直延宕。」

高嘉瑜指出，台電不要把自己怠惰、人為疏失推卸給松湖超高壓變電所，每次限電或停電都是內湖成第一受災戶，「我們認為台電真的是非常不可取，也希望台電趕快把松湖超高壓變電所遷移，將所在地重新規劃使用。」

高嘉瑜強調，台電的電一直進得來內湖地區，只是台電找了很多理由，包括將松湖變電所延宕原因歸咎給台北市政府，但這已經延宕20多年，一直沒有改變，他們也提供很多地方供台電選擇，「重點是台電怠惰跟延宕，而不是在於松湖超高壓變電所無法蓋，民眾反彈從頭到尾都是一致，若台電能積極尋找新地點做興建，我相信此問題可以很快解決。」