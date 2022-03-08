303大停電！蘇貞昌要王美花督導電網韌性　黃國昌：林全4年前就講過！

▲前立委黃國昌。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對303大停電，經濟部長王美花7日赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，行政院長蘇貞昌批准台電董事長、總經理請辭，但慰留王美花，蘇貞昌說，「把問題在6個月內找出來，督導台電強化電網韌性。」對此，前立委黃國昌批評，早在2017年815大停電後，行政院長林全就說過相同的話，「真的讓人無言。蘇貞昌是現在才知道電網問題嗎？」

蘇貞昌8日赴立法院備詢前受訪表示，去年這個時候全台碰到百年大旱，王美花帶領團隊度過危機，表現卓越。現在我們發生大停電，對不起國人，王美花有再次表示要負起政治責任，「我告訴她，下台瀟灑的走勢瀟灑，也是輕鬆，但我要求她拿出能力魄力努力，找出為什麼一再發生這樣的事故，把操作、管理甚至電網韌性的總總問題，6個月內找出來，盤整怎麼樣解決，才是負責任。」

蘇貞昌在立法院針對0303大停電提出報告，強調將要求經濟部長王美花，督導台電強化電網韌性。對此，黃國昌表示，其實相同的話，在2017年815大停電後，林全已經說過了。

黃國昌回憶，2017年8月21日，林全在立法院進行停電專案報告備詢時，表示要「強化電網韌性」，在「815停電事故行政調查專案報告」中，也強調要「加速進行電網韌性提升」。

4年過去，黃國昌批評，結果到了2022年3月，不同的行政院長，一方面重複4年多前相同的話，一方面竟還在說，6個月內找出問題解決才是負責任，「真的讓人無言。蘇貞昌是現在才知道電網問題嗎？」

黃國昌指出，一個行政院長該向人民報告的，是過去這幾年，針對早就承諾要處理的電網問題，行政院、經濟部做了什麼？還需要做什麼？具體計畫是什麼？執行進度是什麼？這些關鍵的問題，不向人民清楚說明，「裝的好像現在才發現問題，複述過去行政院長早就做過的宣示，到底還有什麼意義？」