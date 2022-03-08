長輩接種疫苗500元價值獎勵　雲林各鄉鎮發放至4／10

▲雲林縣衛生局表示將由20鄉鎮市衛生所協助採購500元以下等值宣導品或禮券，贈送65歲以上尚未接種第1、2及追加劑COVID-19疫苗民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

為提高苗施打率，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自今（8）日起加碼接種疫苗獎勵金至500元，雲林縣政府衛生局表示，將由20鄉鎮市衛生所協助採購500元以下等值宣導品或禮券，贈送65歲以上尚未接種第1、2及追加劑COVID-19疫苗民眾，呼籲長者儘速前往接種，以獲得保護力」，發放日至4月10日。

雲林縣衛生局統計，雲林縣65至74歲長者疫苗接種率第1劑84.9％、第2劑80.4％、追加劑54.1％；75歲以上第1劑74.4％、第2劑67.7％、第3劑41.0％；另全人口施打率第1劑79.5％、第2劑73.4％、追加劑38.6％。

雲林縣衛生局說明，接種疫苗能降低染疫重症或死亡風險，疾呼還未接種者儘速前往合約醫療院所接種，民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或至衛生局官網查詢鄰近合約醫療院所提供的疫苗廠牌，並預約接種時間。



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