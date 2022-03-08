年底選舉　民進黨雲林黨部主委江宗保：盡量溝通協調

▲民進黨雲林縣黨部公告2022選舉鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表登記作業相關規定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣黨部公告2022選舉鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表登記作業相關規定，雲林縣黨部主委強調，提名前的溝通協調是維持黨內和諧及團結，未來無論候選人提名是透過何種方式產生，黨部一定會全力輔選並凝聚團結力量，讓2022年五合一選舉，民進黨可以贏得勝選。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，民進黨雲林縣黨部即將舉辦鄉鎮市長、縣議員黨內公職提名選舉，黨部執委會多方討論2022選戰，黨內同志參選人於爭取提名登記前，應多朝向協調、溝通、不分裂之原則產生候選人，前者均無法達成在進入初選機制，黨部執委會決議，特別邀請立委蘇治芬、立委劉建國分別擔任山海線協調小組召集人召集相關人員，進行協調、溝通，以利此次黨內提名選舉順利完成。

民進黨雲林縣黨部表示，在鄉鎮市長部分，3月14日至3月18日受理領表及登記，斗六市、虎尾鎮將採徵召提名，因此不開放登記，其他鄉鎮若同一鄉鎮有多人登記，協調不成將採民調方式決定；縣議員部分，預計提名19席，分別為第一選區5席、第二選區2席、第三選區4席、第四選區3席、第五選區3席、第六選區2席，3月21日至3月25日受理領表及登記。

根據地方消息指出，目前鄉鎮市長選舉部分，林內鄉、古坑鄉、北港鎮、口湖鄉、四湖鄉、西螺鎮，都有多人有意願參選，另，縣議員則以第一選區及第三選區需進一步協調。

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