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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒質疑陸拒絕譴責俄　王毅：烏俄問題「冰凍三尺非一日之寒」

記者任以芳／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅今（7日）就「中國外交政策和對外關係 」回答中外記者提問。一開始點出現今國際局勢複雜，尤其是「烏俄衝突」，針對外國提問中方為何絕譴責俄羅斯，是否擔心損害自身的國際地位？王毅說，烏俄的問題是「冰凍三尺非一日之寒」，各國要做的不是「火上澆油，激化矛盾」。中方願意同國際社會開展協助和必要的斡旋，並且防止大規模人道主義危機，中國說紅十字會向烏克蘭提供緊急援助。

▲▼2022兩會,王毅,人大,外交部。（圖／記者任以芳）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者任以芳）

針對外媒《路透社》提問，俄軍在烏克蘭的行動已經擴展到非軍事設施，導致許多平民喪生，產生了150萬難民，中方是否對此感到失望？中方為何尚未將此描述為入侵。您是否擔心中方因拒絕譴責俄羅斯會損害自身的國際地位？中方是否能作更多努力，包括通過利用同俄羅斯和普京總統的夥伴關係幫助解決衝突？

王毅說，烏克蘭局勢是國際社會當前最關心的問題，中方已經多次闡明我們的立場，我們始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。

王毅表示，解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

▲▼2022兩會,王毅,人大,外交部。（圖／記者任以芳）

▲「烏俄衝突」是今年兩會熱點話題。（圖／記者任以芳）

王毅指出，當前，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力。第一，要勸和促談。中方在這方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，習近平主席應約同普京總統通話的時候，就提出我們願意看到俄烏雙方盡早和談。普京總統也作出了積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，我們希望即將開啓的第三輪談判能取得新的進展。中方認為，形勢越緊，和談越不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。

第二，要防止出現大規模人道主義危機。中方願就此提出六點倡議：一是人道主義行動必須遵守中立、公正的原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏克蘭外國人安全，允許他們從烏克蘭安全離開，並為他們回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏克蘭人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

王毅最後強調，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。我也在此宣佈，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。
 

 
 

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