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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人大代表建議「安樂死」合法化　現行法令：屬故意殺人罪

▲安樂死,養老,插管,病床,養老院。（圖／CFP）

▲安樂死在大陸合法化的議題再度被搬上全國兩會代表建議中。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022全國兩會正在北京舉行，人大代表劉貴芳呼籲，安樂死應該在大陸合法化，在合法基礎上規範安樂死的實施行為。據了解，上海等醫學資源較為發達的地區，會有部分醫院在經過家屬同意下，悄悄實施安樂死的行為，不過，依大陸刑法規定，安樂死屬故意殺人罪或協助殺人罪，只是會在最後判刑階段考量人性，從輕量刑或無罪判決。

▲安樂死,養老,插管,病床,養老院。（圖／CFP）

▲大陸刑法規定，安樂死為故意殺人罪。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，近年，不斷有人大代表呼籲為安樂死立法。劉貴芳解釋， 選擇安樂死的對象主要是癌症晚期等不治之症的患者，「面對那些痛苦萬分的絕症患者，如何維護他們死亡的尊嚴，如何讓他們臨終前有一個安詳的狀態，安樂死無疑是一種理智的選擇。」

▲大陸全國人大代表劉貴芳。（圖／翻攝微博）

▲大陸全國人大代表劉貴芳。（圖／翻攝微博）

劉貴芳強調，生死皆為人的權利，安樂死是承認病人選擇死亡的權利，代表文明的進步，「病人在別無選擇的情況下選擇安樂死，主動結束痛苦，醫生為病人實施安樂死幫助他們實現自己的選擇，也是履行自己的職責。」

「安樂死」的議題往年在大陸全國兩會會期，都會有代表提出來討論，呼籲讓「安樂死」合法化，引起網友熱議。持同意態度的網友表示，「可以讓自己死得有尊嚴，贊成」；「如何監管和程序合法才是重點」；「生病末期可以不痛苦的離去，比全身插滿管子幸福」。

持反對意見的網友則認為，「雖然可以解脫，但別有用心的人也很多」；「這法制環境還是緩緩，避免成為滅口工具」；「不接受，因為人心難測」；「自願和非自願太難界定」。

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