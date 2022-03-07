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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅給日本3點忠告！「台灣是重大敏感問題」：事關中日互信根基

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十三屆全國人大5次會議下午3時舉行記者會，國務委員兼外長王毅就「中國的外交政策和對外關係」回答中外記者提問，這是王毅第9次在「兩會」（全國人大、全國政協）記者會的現場回答提問。談到中日關係，王毅向日方提出三點忠告，首先是要不忘初心；二是要重信守諾；三是要順勢而為。

記者會上，被問「中方如何看待新時代的中日關係，今年中方在國內有什麼樣的活動計劃？」王毅回應，今年是中日邦交正常化50周年，也是雙方總結歷史、共創未來的重要契機。50年前，兩國老一輩領導人為了實現中日和平友好，以巨大的政治勇氣，作出邦交正常化的重大決斷。50年來，雙方交流合作不斷擴大，為兩國人民帶來重要福祉。去年兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為下步關係發展指明了方向。

但他同時指出，當前中日關係依然面臨一些分歧和挑戰，特別是日方國內總有一些人不願意看到中國快速發展，不希望看到中日關係穩定。借此機會，願向日方提出三點忠告。

▲▼2022兩會,王毅,人大,外交部。（圖／記者任以芳）

▲王毅回答記者提問。（圖／記者任以芳）

王毅首先指出，要不忘初心，把握好兩國關係的正確方向。要切實恪守中日四個政治檔原則和精神，踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」、「相互支持對方和平發展」的重要共識，確保兩國關係始終沿著和平友好的方向發展。

其次，他表示，二是要重信守諾，維護好兩國關係的政治基礎。歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基。根基不牢，地動山搖。希望日方在這些問題上恪守迄今所作的一系列鄭重承諾，避免再給兩國關係帶來嚴重衝擊。

最後，他強調，三是要順勢而為，共同開創兩國關係的廣闊前景。世界多極化、國際關係民主化取代單邊主義、霸權主義是歷史的必然，冷戰結盟、地緣對抗那一套早已不得人心。日方應該順勢而為，而非逆流而動，不要為他人做火中取栗的事情，也不要走上以鄰為壑的歧途。要真正做到以史為鑒、面向未來，為地區的和平、穩定與發展作出日本應有的貢獻。

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