　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平再強調「抓緊抓實備戰打仗」！　7日出席人大解放軍會議

▲▼習近平,台海,2022兩會,解放軍,備戰。（圖／翻攝自解放軍報）

▲習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。（圖／翻攝自解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。他在會上多次強調要「依法治軍」，並指要加強涉外軍事法治工作，更好用法治維護國家利益。習近平還要求，「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作」，以及時處置突發情況、保持國家安全穩定。

據《央視新聞》報導，習近平7日下午出席十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，他在會上指出，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，著眼於全面加強我軍革命化現代化正規化建設，構建中國特色軍事法治體系，加快治軍方式根本性轉變，提高國防和軍隊建設法治化水平。

習近平表示，要堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力標準，堅持建設中國特色軍事法治體系，堅持按照法治要求轉變治軍方式，堅持從嚴治軍鐵律，堅持抓住領導幹部此一關鍵少數，堅持官兵主體地位，堅持貫徹全面依法治國要求。

他進一步稱，貫徹依法治軍戰略是系統工程，要統籌全局、突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化軍事立法工作，打好政策制度改革攻堅戰，提高立法質量，增強立法系統性、整體性、協同性。要做好法規制度實施工作，落實聯合作戰法規制度，深化依法治訓、按綱施訓，強化中國軍隊建設規劃計劃剛性約束，嚴格依法加強部隊管理。要強化法規制度執行監督工作，明晰責任主體和評估標準，健全監督機制，嚴格責任追究，確保法規制度落地見效。要加強涉外軍事法治工作，統籌謀劃軍事行動和法治鬥爭，健全軍事領域涉外法律法規，更好用法治維護國家利益。

習近平強調，要匯聚貫徹依法治軍戰略強大合力。軍委要加強組織領導，各級要認真履職盡責，法治工作機構要發揮好職能作用，領導幹部要帶頭依法指導和開展工作。中央和國家機關、地方各級黨委和政府要強化國防意識，自覺履行法定的國防建設職責，依法保障好軍隊建設、軍事行動和軍人合法權益。

最後，他要求，「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作，協助地方做好維護社會大局穩定工作，及時有效處置各種突發情況，保持國家安全穩定，完成好黨和人民賦予的各項任務。」

該會議由中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持，中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民等參加會議。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
大S再婚對象「年輕人狂問他是誰？」　超神地位曝
快訊／確定了！高中生第一節課前到校即可
大S腳踝刺青「九」全為具俊曄！　他揭烏龍內幕：她不懂韓文弄錯
酷龍4年前受訪：最想念徐懷鈺！　紅遍全台「世紀合照」曝
疫情「非家屬禁入台」　具俊曄求婚大S：我們成為家人好嗎
小S才狂讚「大S放在家可惜」！　被問姊姊追求者這樣說
具俊曄初見大S：太漂亮了！　認想把秘密帶進棺材
大S兩段婚姻都閃婚！認識49天就嫁汪小菲　具俊曄僅花3個月
真·全支付！全聯、全家破天荒合作　未來不排除還有2大咖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海又新增「1起台灣輸出」！　患者解隔離前出現症狀

陸人大代表建議「安樂死」合法化　現行法令：屬故意殺人罪

習近平再強調「抓緊抓實備戰打仗」！　7日出席人大解放軍會議

陸多省爆疫情！單日新增本土感染505例　山東、吉林淪重災區

王毅正告美日別再插手！　陸學者：兩岸關係再不化解恐爆衝突

用2組貿易數字「提醒」歐洲保持客觀　王毅：共同反對製造新冷戰

台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？

女主人給寵物雞美甲：曾陪我度過人生中最困難的兩年

陸「循烏俄模式」出兵收復台？　王毅：搞一中一台葬送台灣未來

王毅給日本3點忠告！「台灣是重大敏感問題」：事關中日互信根基

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

上海又新增「1起台灣輸出」！　患者解隔離前出現症狀

陸人大代表建議「安樂死」合法化　現行法令：屬故意殺人罪

習近平再強調「抓緊抓實備戰打仗」！　7日出席人大解放軍會議

陸多省爆疫情！單日新增本土感染505例　山東、吉林淪重災區

王毅正告美日別再插手！　陸學者：兩岸關係再不化解恐爆衝突

用2組貿易數字「提醒」歐洲保持客觀　王毅：共同反對製造新冷戰

台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？

女主人給寵物雞美甲：曾陪我度過人生中最困難的兩年

陸「循烏俄模式」出兵收復台？　王毅：搞一中一台葬送台灣未來

王毅給日本3點忠告！「台灣是重大敏感問題」：事關中日互信根基

派醫療志工團援助烏克蘭？　吳釗燮稱沒排除：待相關國家提出需求

奇招救命！女攀北大武滑落山坡　手腳綁樹差50cm險墜百米斷崖

快訊／台股爆量重挫　蘇貞昌：國安基金必要時自當運作

買5000送5000！台北五星飯店「一泊二食」爽吃粵菜餐廳與Buffet

再婚20年前舊愛！大S喜訊「作家學到2件事」驚呼：比拜月老CP值高

同天「趕場」對3仇家撒冥紙丟雞蛋　修車工判拘還要賠錢

俄羅斯列「不友善國家」台灣上榜　蘇貞昌：自由民主一員該承擔

大S「20年手機沒換」閃婚具俊曄！微博崩潰狂刷：以為愚人節

西方制裁出現裂縫！　德國：不會停止進口俄羅斯能源

福斯砸621億蓋新工廠　預告最強電動車「充電跟加油一樣快」

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

大陸熱門新聞

台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

提醒歐洲　王毅：共同反對製造新冷戰

王毅正告美日「別碰台灣問題」

面試一半被要求去買奶茶　她拒絕竟錄取了

鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」 提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

23歲妹賴床憋尿出事！血水淹沒腹腔送醫搶救

41歲女被叫阿姨！下秒怒打29歲店員

72公斤老公壓一晚　人妻起床肋骨竟斷2根

陸「循烏俄模式」出兵收復台？

習近平最新現身！再強調抓緊抓實備戰打仗

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

陸多省爆疫情！新增本土505例

網紅餐廳人均近萬 ！他見餵狗上菜法氣炸

更多熱門

相關新聞

解放軍宣布南海演習12天：船隻禁止駛入

解放軍宣布南海演習12天：船隻禁止駛入

俄烏開戰將近兩週，解放軍自上月底接連軍演後，再發布自4日到15日在南海實施軍事訓練，並警告船隻不要進入。據悉，劃定的演習範圍是海南省與越南之間的海域。

王毅給日本3點忠告：台灣是重大敏感問題

王毅給日本3點忠告：台灣是重大敏感問題

外媒質疑陸拒絕譴責俄　王毅提四點解決危機

外媒質疑陸拒絕譴責俄　王毅提四點解決危機

「社會清零」無法形成天然免疫 陸政協委員：建議採用全新疫苗加強

「社會清零」無法形成天然免疫 陸政協委員：建議採用全新疫苗加強

鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」 提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」 提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

關鍵字：

習近平台海2022兩會解放軍備戰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

起底大S 20年前分手原因！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

快訊／莉婭宣布離婚謝和弦！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面