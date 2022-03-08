習近平再強調「抓緊抓實備戰打仗」！　7日出席人大解放軍會議

▲習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。（圖／翻攝自解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，7日下午出席十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。他在會上多次強調要「依法治軍」，並指要加強涉外軍事法治工作，更好用法治維護國家利益。習近平還要求，「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作」，以及時處置突發情況、保持國家安全穩定。

據《央視新聞》報導，習近平7日下午出席十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，他在會上指出，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，著眼於全面加強我軍革命化現代化正規化建設，構建中國特色軍事法治體系，加快治軍方式根本性轉變，提高國防和軍隊建設法治化水平。

習近平表示，要堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力標準，堅持建設中國特色軍事法治體系，堅持按照法治要求轉變治軍方式，堅持從嚴治軍鐵律，堅持抓住領導幹部此一關鍵少數，堅持官兵主體地位，堅持貫徹全面依法治國要求。

他進一步稱，貫徹依法治軍戰略是系統工程，要統籌全局、突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化軍事立法工作，打好政策制度改革攻堅戰，提高立法質量，增強立法系統性、整體性、協同性。要做好法規制度實施工作，落實聯合作戰法規制度，深化依法治訓、按綱施訓，強化中國軍隊建設規劃計劃剛性約束，嚴格依法加強部隊管理。要強化法規制度執行監督工作，明晰責任主體和評估標準，健全監督機制，嚴格責任追究，確保法規制度落地見效。要加強涉外軍事法治工作，統籌謀劃軍事行動和法治鬥爭，健全軍事領域涉外法律法規，更好用法治維護國家利益。

習近平強調，要匯聚貫徹依法治軍戰略強大合力。軍委要加強組織領導，各級要認真履職盡責，法治工作機構要發揮好職能作用，領導幹部要帶頭依法指導和開展工作。中央和國家機關、地方各級黨委和政府要強化國防意識，自覺履行法定的國防建設職責，依法保障好軍隊建設、軍事行動和軍人合法權益。

最後，他要求，「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作，協助地方做好維護社會大局穩定工作，及時有效處置各種突發情況，保持國家安全穩定，完成好黨和人民賦予的各項任務。」

該會議由中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持，中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民等參加會議。