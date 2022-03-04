婦女節「水噹噹」到圖書館漂亮一下　新住民創客體驗解鄉愁

▲金山分館邀請新住民姊妹到圖書館的「生活創客工坊」彩繪領巾、衣服。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

家鄉美景穿上身，借書還可以漂亮一下！婦女節即將到來，林口分館特別推出女性專屬的「寵愛女性」活動，除了免費教大家DIY手作保養品，同時還有「寵愛女性閱讀好書」書展及影展，為女人妝點內在與外在美麗；金山分館則邀新住民朋友創客體驗，將家鄉美景穿上身，製作獨特的「家鄉紀念品」。

迎接38國際婦女節，新北市立圖書館特別針對女性朋友推出「寵愛女性」閱讀活動，林口分館與臺灣本土在地天然保養品牌「de第一化粧品」合作，3月6日將免費教女性讀者美妝常識、增加保養小知識，只要是新北市立圖書館的女性讀者便可以免費參加。3月份同時推出「寵愛女性閱讀好書」書展，3月8日婦女節當天還有女性影展，給女性朋友最美的祝福。

金山分館則邀請新住民姊妹一起到圖書館的「生活創客工坊」彩繪領巾、衣服，透過創客體驗聯繫感情，提前歡慶婦女節！新住民姊妹穿著家鄉服裝，在老師的指導下，將對家鄉的思念一筆一畫彩繪於領巾與衣服上中，一解思鄉情愁。

▲林口分館推出女性專屬的「寵愛女性」活動，免費教大家DIY手作保養品。

新北市立圖書館王錦華館長表示，疫情衝擊下，新住民朋友回鄉不易，金山分館因此特別邀請新住民姊妹一起到圖書館創客體驗，學習自己DIY將家鄉風情，轉印在T恤、馬克杯上，跟上科技腳步。

新住民朋友若有需求，也可以到圖書館免費使用熱轉印平燙機、馬克杯機、以及縫紉機等機具設備，客製化自己風格的產品。歡慶婦女節，金山分館同時貼心準備了「女性限定禮」，3月6日起至8日止，新住民婦女朋友只要到「生活創客工坊」，便可以免費客製化專屬馬克杯。

另外，淡水分館3月份則推出「Herstory：她的故事」女性影展，從3月6日起至3月27日止，精選6部展現柔性力量、勇敢追夢的女力電影，讓大家可以透過影像看見百花齊放的女性力量。3月8日婦女節當天，女性同行看電影，還可以獲得女性專屬小禮。相關活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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