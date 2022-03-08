超商限定！最新櫻桃小丸子「5款限量周邊」　立體大頭杯墊爆可愛

▲立體大頭小丸子杯墊有2款造型。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

櫻桃小丸子迷快看過來！就有超商一口氣推出「櫻桃小丸子」5款周邊，其中，立體大頭杯墊不僅可愛，吸水力還超強，讓冰飲的水滴不再到處灑，另外還有分為4款造型的鑰匙圈，竟有野口同學以及睡眼惺忪的小丸子，掛在包包上可愛爆表，粉絲們絕對不能錯過。

▲▼冰熱冰袋、計算機可愛又實用。



7-11將於3/9早上11點起推出「櫻桃小丸子」最新5大ibon預購商品，首推分為2款立體大頭造型的杯墊，以天然素材製成防潮調節濕氣，超強吸水力時刻乾爽；「冰熱水袋」冰敷、熱敷都可以，5cm大口徑輕鬆注水放入冰塊方便清洗，旋蓋設計可輕鬆打開，容量也非常大。

▲▼真空壓縮袋、鑰匙圈都可以看見超可愛的小丸子。



本次預購還有相當實用的計算機，以粉紅色為主體色，電池ｘ太陽能供電，8分鐘自動關機節電；「真空壓縮袋」一組包含2種尺寸共8入，為大袋型，厚度、容量都很大；「鑰匙圈」除了有3種不同風格的小丸子造型，還有野口同學，小丸子迷一定要收。

▲超可愛的小丸子包裝，讓人捨不得吃啦。（圖／翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

哈根達斯也再度與櫻桃小丸子合作，推出最新「限定版櫻桃小丸子迷你杯3入組」，分為小丸子、野口與花輪共3款造型，打開盒子就是冰淇淋，分別為草莓、比利時巧克力與淇淋巧酥口味。

另外，哈根達斯還有超萌小丸子黃色提袋組合，包括櫻桃小丸子黃色造型保冷袋、迷你杯3入組與家庭號品脫（946ML）冰淇淋1個，家庭號口味可任選，且去年底推出的櫻桃小丸子蛋糕也持續販售中。

▲黃色提袋印有大頭小丸子超可愛。（圖／品牌提供，下同）



▲哈根達斯櫻桃小丸子蛋糕。