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全台限量2萬組！超商開賣「8大超跑模型」　免費抽358萬瑪莎拉蒂

▲▼7-11推「經典八大超跑模型」集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲「經典八大超跑模型」集點送分為A、B款，每款各限量1萬組。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

超跑迷久等了！就有超商強勢推出「經典八大超跑模型」集點送活動，模型車集結了藍寶堅尼、賓利以及瑪莎拉蒂等超跑，按照真車比例縮小，共分為2款，全台總量只有2萬組，每台模型車打開車門還能看到內裝結構；更吸睛的是，民眾只要憑購買超跑模型車組的發票即可參加抽獎，有機會將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家。

7-11將於3/10起帶來最新「經典八大賽車超跑模型」集點送活動，推出限量1:43經典模型車組合，分為A、B款，每款各限量1萬組，每台模型車皆由原廠授權製造生產，按照真車比例縮小（1:43），車身主體採用鋅合金鑄造並使用原廠LOGO，每個細節都超精緻，打開車門還可看到內裝結構。

A款有義大利藍寶堅尼、英國賓利、德國BMW以及美國福特 B款則有義大利瑪莎拉蒂 英國麥拉倫、德國賓士以及德國奧迪。

▲▼7-11推「經典八大超跑模型」集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲每台模型車皆按照真車比例縮小。

▲▼7-11推「經典八大超跑模型」集點送。（圖／記者周姈姈攝）

▲憑購買A或B組發票即可參加抽獎活動，有機會將真的瑪莎拉蒂開回家。

為了讓超跑迷能快速搜集，7-11自3/10下午3點起至3/11止搶先祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，購買後上網登錄發票還可參加抽獎活動，將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家，而正式集點送活動將在3/12下午3點起登場。

▲▼全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，蒐集完全套24款吸盤公仔可抽「1比1真人比例鋼鐵人」價值65萬。（圖／全聯提供，下同）

近日話題最夯的還有全聯「超級英雄總動員」活動，即日起至4/14期間消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔；值得注意的是，蒐集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔（含夜光特效版），並與全套公仔自拍上傳活動網站， 就有機會抽中「LS-074SP 復仇者聯盟：終局之戰 馬克 85 1:1 雕像 金屬色特別版」，此雕像全球僅有30組、價值65萬，是許多漫威迷心目中的夢幻逸品。

▲▼全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔。

此次漫威英雄吸盤公仔全系列共有24款可蒐集，除了一般版指標英雄18款之外，還有6個超人氣英雄角色夜光特效款，包括：雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特、美國隊長。

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