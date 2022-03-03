超商限量！最新10款「愛麗絲夢遊仙境」周邊　限時2天免集點直接買

▲7-11推出5大系列共10款愛麗絲夢遊仙境限量周邊，上圖為美妝刷具7件組，出門帶一盒就搞定。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

女孩們快看！就有超商首度推出「愛麗絲夢遊仙境」限量周邊，以愛麗絲與妙妙貓2大經典角色為主打造化妝箱、面紙套、手提袋等共10款周邊，且該超商還有限時2天會員快閃購活動，消費不限金額，結帳時報手機號碼就能直接加購愛麗絲夢遊仙境周邊，不用再苦苦集點了，粉絲一定要衝。

7-11首次攜手迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」，推出最新集點送活動，以愛麗絲和妙妙貓設計為主，搭配氣質白與魔幻紫2大色系，打造5大系列共10款夢幻周邊，首推「皮革化妝箱」，大開口設計，讓化妝品及刷具皆可全部收納，還附有鏡子方便補妝；「皮革三折鏡」則有超大鏡面，三折可立式設計方便收納。

▲皮革化妝箱的收納空間很大。（圖／記者周姈姈攝，下同）



▲皮革化妝鏡採用三折可立式設計。



再來是化妝必備工具「美妝刷具7件組」，附卡通質感收納鐵盒，一盒就有7種刷具，出門帶一盒就搞定；「皮革面紙套」有魔幻紫與妙妙貓2款造型，擺在家裡超可愛；「時尚托特手提袋」防潑水、雙面圖案設計，容量也大方便收納。

▲皮革面紙套的妙妙貓款超可愛，另一面是尾巴設計。



▲皮革雙面手提袋正、反面都有不同圖案。



本次集點將於3/11下午3點起登場，而為了讓會員能盡快收藏，7-11宣布將搶先於3/9下午3點起至3/10止推出限時2天「會員快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購愛麗絲夢遊仙境系列限量周邊。

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，蒐集完全套24款吸盤公仔可抽「1比1真人比例鋼鐵人」價值65萬。（圖／全聯提供，下同）

近日話題最夯的還有全聯「超級英雄總動員」活動，即日起至4/14期間消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔；值得注意的是，蒐集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔（含夜光特效版），並與全套公仔自拍上傳活動網站， 就有機會抽中「LS-074SP 復仇者聯盟：終局之戰 馬克 85 1:1 雕像 金屬色特別版」，此雕像全球僅有30組、價值65萬，是許多漫威迷心目中的夢幻逸品。

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔。

此次漫威英雄吸盤公仔全系列共有24款可蒐集，除了一般版指標英雄18款之外，還有6個超人氣英雄角色夜光特效款，包括：雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特、美國隊長。