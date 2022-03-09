真子夫妻傳動用「外交機密費」惹怒！日擬砸2億在紐約請保全

▲小室夫妻婚後移居美國。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女小室真子與其夫婿小室圭歷經醜聞風波後，終於在2021年完婚赴美定居，小室圭首次紐約律師資格考試滑鐵盧，再度遭到網友狠酸，無法給前公主好日子過。沒想到如今更有週刊爆料，由於兩人目前住的紐約公寓沒有設置高度維安，且日前附近才剛發射槍擊案，因此日本政府有意動用「外交機密費」來外包特勤公司人員保護兩人安全，1年恐要花上8億日幣（約新台幣1.9億元）。

根據《週刊新潮》報導，小室圭2月才剛結束第二次紐約律師資格考試，結果要2個月後才會公布，不過已經失敗一次的他，此次考試勢必是只許成功不許失敗。小室夫妻搬到美國紐約已經數個月，雖然當初各家媒體紛紛報導，兩人所住的是高級公寓，地段優良，還有許多公設可使用，不過卻沒有24小時的保全駐守。

▲外傳日本當局有意動用外交機密費，替兩夫妻在美國請保全。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府內部人士透露，因為兩人住的公寓並沒有配置24小時保全，因此當局委託了日本駐紐約領事館每天派2名警察到公寓附近巡邏。然而一旦發生什麼事，這樣的警力將很難迅速應對，因此也讓當局考慮要委託美國民間的保全公司負責兩人的維安事宜。

據悉，外務省與警察廳已經開始商討外包事宜，不過所需的維安費用有可能會動用到「外交機密費」。所謂的外交機密費是用在必須保密的外交活動上，而來源正是人民的稅金。根據《週刊新潮》向美國當地的保全公司詢問報價，最低方案每個月需要3900萬日幣（約新台幣956萬元），如果再加上私人駐所的常駐保全，月費將會超過7000萬日幣（約新台幣1939萬元），一年就需要8億日幣（約新台幣1.9億元）。

相關消息曝光後，也引起日本網友震怒。網友認為，小室真子已經脫離皇室，怎麼可以使用人民納稅錢，而她為了自由脫離皇室，就更不該「耍特權」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》