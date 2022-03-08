俄羅斯列台灣「不友善國家」！　外交官揭背後危機：我們很脆弱

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導

烏俄戰爭未歇，俄羅斯近日列出了「不友好國家地區名單」，試圖以外交手段回擊外界制裁，名單中驚見台灣。資深外交官介文汲對此就透露，駐莫斯科的台北代表處，接下來恐怕會有危機，「會被要求關閉」。

介文汲7日在政論節目上指出，「在這場戰爭中，我們很脆弱，駐俄羅斯莫斯科的台北代表處恐會有危機，會被要求關閉，俄政府會有要求關館的可能」，他是首次看到台灣被列入該種類的制裁清單。他也提到，「我們的航空公司航線也會飛過俄羅斯領空，經西伯利亞飛歐洲，這些還要不要？」指政府一頭熱跟隨制外界裁俄國。

根據俄國官媒《塔斯社》報導，莫斯克政府表示，不友好國家、地區對俄羅斯與公民採取「不友好行為」，名單包括美國、加拿大、歐盟、英國、蒙地內哥羅、阿爾巴尼亞、挪威、冰島、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、日本、紐西蘭以及台灣（中國）等國家。

▲介文汲。（圖／ETtoday資料照）

俄羅斯7日與烏克蘭展開第3輪談判，克里姆林宮列出4項停戰條件，包括「烏克蘭須停止軍事行動」、「把中立地位入憲」，「承認克里米亞是俄國領土」以及「烏國東部兩個分離主義區域獨立」。介文汲現年64歲，是我國資深外交官，曾任駐紐西蘭代表（大使級）。美國民主黨眾議院議員林肯·戴維斯（Lincoln Davis）曾在美國國會稱介文汲是「外交官中的外交官」。

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