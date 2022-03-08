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烏克蘭2油庫遭空襲「爆炸狂燒」影片曝！　基輔等5城重啟人道走廊

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏第三輪談判未取得重大進展，根據第二次談判結果，俄羅斯國防部宣布烏克蘭當地時間8日上午10點起停火，對烏國首都基輔、第二大城哈爾科夫、東北部城市蘇梅、切爾尼戈夫、南部戰略港市馬立波開啟人道走廊，讓平民撤離。不過7日俄軍突然空襲烏克蘭北部日托米爾儲油槽，2座儲油槽引爆熊熊火光。

▲▼日托米爾2座油庫被炸毀燃燒。（圖／翻攝推特《基輔獨立報》）

▲日托米爾2座油庫被炸燃燒。（圖／翻攝推特《基輔獨立報》）

俄軍宣布自俄羅斯時間7日上午10時起在烏國首都基輔（Kyiv）、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、南部港口城市馬力波（ Mariupol）及蘇梅（Sumy）等4地暫時停火，開通6條人道走廊。烏克蘭方面表示，已約2000名平民從人道走廊撤離，但仍有超過4000人滯留在基輔外圍地帶，並斥責俄方儘管開啟人道走廊，但期間一直在干擾甚至阻止人道走廊運作。

烏克蘭緊急服務中心當晚指出，俄軍2度空襲烏克蘭北部城市日托米爾的油庫，導致油庫燃燒。

BBC指出，俄方公布的撤離路線大部份竟是通往俄國或白俄，而且從《俄新社》公布的撤離路線可見，俄軍在其他開啟人道走廊的城市，居民可選擇前往烏克蘭其他地區或俄國，但在基輔開放的人道走廊，只有通過俄國盟友白俄境內的路，哈爾科夫居民也只有一條通往俄國的路可以走。

▲▼烏克蘭基輔附近的伊爾平市民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭基輔附近的伊爾平（Irpin）市民逃難。（圖／達志影像／美聯社）

烏國總統澤倫斯基發言人對此回應，俄方人道走廊提議完全不道德，烏克蘭公民有權撤往境內其他地區，更指責俄方在撤離過程中故意向平民開火。根據《法新社》消息，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）7日表示，已經拒絕將公民撤往俄國及白俄的提議。

馬立波市長費德洛夫（Ivan Fedorov）指出，俄軍已經控制該市電視塔和無線電通訊塔，警告所有人，市內電台廣播和電視影片內容「已不受烏方監管」。

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