烏克蘭2油庫遭空襲「爆炸狂燒」影片曝！　基輔等5城重啟人道走廊

Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.



According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.



Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏第三輪談判未取得重大進展，根據第二次談判結果，俄羅斯國防部宣布烏克蘭當地時間8日上午10點起停火，對烏國首都基輔、第二大城哈爾科夫、東北部城市蘇梅、切爾尼戈夫、南部戰略港市馬立波開啟人道走廊，讓平民撤離。不過7日俄軍突然空襲烏克蘭北部日托米爾儲油槽，2座儲油槽引爆熊熊火光。

▲日托米爾2座油庫被炸燃燒。（圖／翻攝推特《基輔獨立報》）

俄軍宣布自俄羅斯時間7日上午10時起在烏國首都基輔（Kyiv）、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、南部港口城市馬力波（ Mariupol）及蘇梅（Sumy）等4地暫時停火，開通6條人道走廊。烏克蘭方面表示，已約2000名平民從人道走廊撤離，但仍有超過4000人滯留在基輔外圍地帶，並斥責俄方儘管開啟人道走廊，但期間一直在干擾甚至阻止人道走廊運作。

烏克蘭緊急服務中心當晚指出，俄軍2度空襲烏克蘭北部城市日托米爾的油庫，導致油庫燃燒。

BBC指出，俄方公布的撤離路線大部份竟是通往俄國或白俄，而且從《俄新社》公布的撤離路線可見，俄軍在其他開啟人道走廊的城市，居民可選擇前往烏克蘭其他地區或俄國，但在基輔開放的人道走廊，只有通過俄國盟友白俄境內的路，哈爾科夫居民也只有一條通往俄國的路可以走。

▲烏克蘭基輔附近的伊爾平（Irpin）市民逃難。（圖／達志影像／美聯社）

烏國總統澤倫斯基發言人對此回應，俄方人道走廊提議完全不道德，烏克蘭公民有權撤往境內其他地區，更指責俄方在撤離過程中故意向平民開火。根據《法新社》消息，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）7日表示，已經拒絕將公民撤往俄國及白俄的提議。

馬立波市長費德洛夫（Ivan Fedorov）指出，俄軍已經控制該市電視塔和無線電通訊塔，警告所有人，市內電台廣播和電視影片內容「已不受烏方監管」。