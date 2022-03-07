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美國擬禁俄羅斯石油　專家預言最慘狀況...恐搞垮「自己人」

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲近日國際原油價格飆漲。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

受到伊朗核協議談判受阻影響，伊朗旗下原油重返國際市場的進度延後，加上歐美各國打算停止進口俄羅斯原油，導致這2天國際原油價格飆升，創下近14年新高。專家認為，若切斷俄羅斯石油，國際油市將出現至少700萬桶的缺口，油價可能從100美元翻倍至200美元。

綜合外媒報導，紐約商品期貨交易所（NYMEX）的西德州（WTI）原油上漲至130.50美元左右，比上周五的收盤價高9.3%，而布蘭特原油期貨周日一度飆漲17.8%至每桶139.13美元，皆創下繼2008年7月後的新高，在美國和其他國家，為了嚇阻俄羅斯入侵烏克蘭而進行經濟制裁後，油價在過去一周不斷飆升。

報導指出，俄羅斯曾要求美國保證，「這次的經濟制裁，不會波及到與伊朗的交易」，而中國大陸也對伊朗核協議持有其他看法，讓伊朗與歐美各國的核協議談判出現變數，導致伊朗旗下原油重返國際市場的進度大延後。美國國務卿布林肯表示，「美國與其他國家對俄羅斯做出的經濟制裁，與伊朗核協議無關，當然我們會盡力降低國際經濟的波動。」

由於俄羅斯每天出口約700萬桶的原油，約占全球供應量的7%。美國銀行分析師認為，如果歐美禁運俄羅斯石油，代表全球油市將出現至少700萬桶的缺口，將加劇油價飆漲，可能從100美元翻倍至200美元。

擁有「能源專家」之稱的Daniel Yergin則表示，許多買家們正在放棄「俄羅斯石油」這筆鉅額投資，「我們都不想拿自己的聲譽當作賭注，所以不可能與俄羅斯交易」。但對於石油受到不想接收它的國家與港口的制裁，導致價格不斷攀升，Daniel Yergin認為，各國政府應該要有明確的處理方式，因為「這是一場供應危機，是一場物流危機，更是一場交易危機，這可能是自1970年代阿拉伯石油禁運和伊朗革命以來最嚴重的危機。」

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