烏克蘭絕地大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

Members of the Ukrainian Police KORD special purpose unit engaging Russian tanks with RPG-7. https://t.co/GOHRsHGaX6 pic.twitter.com/HOdmT5QBxL — Rob Lee (@RALee85) March 6, 2022

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭國家警察在當地6日聲稱，特警隊在基輔東北約48公里處的一個小村莊，以RPG火箭推進榴彈擊毀了2輛俄羅斯坦克，還公開了現場畫面佐證說法。

據CNN報導，從現場影片可見，5名快速行動反應小組（KORD）的成員當時正蹲伏在烏克蘭扎沃里奇村（Zavorychi）外的一條小路上。在發現附近的俄軍坦克後，一名手持RPG火箭推進榴彈的警員向同夥發出信號，隨後5人就分作2批，朝坦克方向開砲攻擊。

▲烏克蘭特警用RPG火箭推進榴彈擊毀了2輛俄羅斯坦克。（圖／翻攝自推特／@RALee85）

在其中一名警員開砲後，影片傳來了一聲巨大的砲擊聲，其中2名警員立刻跑向掩護的地方重新裝彈，然後再回到攻擊地，向敵人2度開火。這時的畫面可見，遠處2輛俄羅斯的坦克，其中一輛已經著火，而烏克蘭特警則大喊 ，「好樣的！榮耀歸於烏克蘭」，還和遠處的坦克殘骸合影留念。

報導稱，烏克蘭當局是在6日將相關影片上傳到網路，CNN無法證實影片是當天拍攝，但CNN表示，這起事件是真實發生的。

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