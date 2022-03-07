俄軍無差別砲擊平民！烏一家4口慘死　澤倫斯基怒：絕對報復到底

▲烏克蘭無辜平民遭俄軍砲擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯違反國際法揮兵攻打烏克蘭，儘管總統普丁堅稱只會攻擊軍事目標，但是卻有無數證據顯示，許多平民慘遭俄軍攻擊死亡，隨處都是砲擊。6日傳出有一家4口在逃難時遭到空襲炸死，陳屍路邊。烏克蘭總統澤倫斯基對於俄軍殺害無辜平民的行為表示震怒，並稱這根本是蓄意謀殺，要求這些戰犯「血債血還」！

從《美聯社》照片顯示，烏克蘭伊爾平市一個4人家庭在6日遭到俄軍空襲炸死，4人的遺體就這樣躺在路旁，一旁還擺放著一個灰色登機箱。事後有人在無辜喪生的4人屍體上鋪上床單，但從露出的死者手部上，依舊可以看到血跡斑斑。

隨後網路上也出現事發當時的影片，只見當地一名烏克蘭士兵原本正在協助平民撤離，當他走到路口稍作休息時，突有砲彈射中馬路，發出轟隆巨響，強烈爆炸威力之下，士兵遭噴飛撞地，一旁同袍趕緊將他拖到遮蔽處。其他士兵則跑到對街，地面上躺著幾名平民，不斷有人叫喊著「醫生！」還傳來哀悽的狗叫聲。

The Irpin Bridge shelling incident pic.twitter.com/UbJ6oUnZm1 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 6, 2022

伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）表示，至少有8人在6日的襲擊中死亡，「一個家庭毀滅，就在我的眼前，兩名小孩和兩名大人喪命。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基對於俄軍的暴戾行為發表嚴正譴責。（圖／路透）



各國領導人紛紛對俄軍的無差別攻擊行為發表強烈譴責，而烏克蘭總統澤倫斯基6日也發表影片嚴正表示，「今天是寬恕星期天，但現在卻有成千上萬的人在這場戰爭中淪為受害者、經歷苦難，我們絕對不會原諒俄羅斯的暴行，上帝也不會寬恕他們，今天不會、明天也不會、永遠都不會。他們將要迎接的不是寬恕，而是審判。」他說，烏克蘭一定會報復到底！

澤倫斯基痛批，俄羅斯的攻擊已奪去無數烏克蘭平民的性命，這根本就是蓄意謀殺。他同時也抨擊西方強國對於俄羅斯暴行的無作為，而從俄羅斯的表現看來，足夠證明目前西方對他們的制裁根本就不痛不癢。

以下照片可能造成不適

▲▼烏克蘭1家4口遭俄軍空襲炸死。（圖／達志影像／美聯社）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》