人道走廊竟通往「俄國、白俄」！　烏克蘭怒轟：不道德

▲ 基輔附近的伊爾平市民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事第12天，俄羅斯先前二度宣稱在烏克蘭部份地區停火，開放平民撤離，但被控違反協議，持續開砲。俄軍7日第三度宣布停火，在烏國境內開通6條人道走廊，但撤離路線卻是通往俄國及盟國白俄羅斯，令烏方怒轟「不道德」，拒絕俄方提議。

俄軍宣布自俄羅斯時間7日上午10時（烏克蘭上午9時，台灣下午3時）起在烏國首都基輔（Kyiv）、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、南部港口城市馬力波（ Mariupol）及蘇梅（Sumy）等4地暫時停火，開通6條人道走廊。但BBC指出，俄方公布的撤離路線大部份竟是通往俄國或白俄。

《俄新社》公布的撤離路線可見，俄軍在上述4個城市中較小的馬力波及蘇梅開通2條路線，居民可選擇前往烏克蘭其他地區或俄國，但基輔僅有一條通往俄國盟友白俄的路線，哈爾科夫居民也只有一條通往俄國的路線可走。

烏國總統澤倫斯基發言人對此回應，俄方人道走廊提議完全不道德，烏克蘭公民有權撤往境內其他地區，更指責俄方在撤離過程中故意向平民開火。根據《法新社》消息，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）7日表示，已經拒絕將公民撤往俄國及白俄的提議。

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