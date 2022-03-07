烏第2大城電視塔遭砲擊毀影片曝！　俄破壞通訊下一步：炸軍工企業

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭進入第12天，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）電視塔6日晚間遭到俄軍反覆砲擊，最新消息指出電視和無線廣播已經中斷。此外，俄軍更宣布要進一步精準打擊烏克蘭軍工企業，阻止烏軍重建軍事硬體設備。





▲哈爾科夫電視塔遭砲擊毀通訊。（圖／翻攝推特）

哈爾科夫位於烏克蘭首都基輔東北方，開戰第一天已成為俄軍轟炸的目標，此前俄軍儘管已經掌控外圍地區，但仍強攻不下哈爾科夫，前線改變戰略沿著道路開往基輔，但對哈爾科夫的攻擊仍零星不斷。

烏克蘭國民衛隊4日指出俄軍已占領哈爾科夫電視塔，隨後疑似又被烏軍奪回。對哈爾科夫電視塔的砲擊持續，6日晚間消息指出，電視塔設備區被擊中，電視和廣播通訊全斷。

▲▼此前基輔電視塔也遭俄軍砲擊，但並未摧毀對外通訊，基輔除了正規軍外也有大量民兵加入。（圖／路透社）

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）此前證實，俄軍正對烏克蘭境內攻擊重點的通訊基礎設施進行轟炸，6日則表示俄軍將對烏克蘭的國防軍工企業實施精準打擊。

俄羅斯對烏克蘭的訴求之一就是「去軍事化」，俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）引述科納申科夫在簡報會上的說法，烏方正利用國內軍工企業修復遭俄軍打擊的軍事硬體設備，準備重新投入作戰，因此俄方為落實烏克蘭去軍事畫，部隊將以精準導引武器打擊烏克蘭的國防軍工企業。他還警告相關企業人員應先撤離設施，避免遭俄軍轟炸身亡。

烏克蘭獨立後，境內接收蘇聯期間的大量軍工企業、核彈以及核電廠，在俄國安全利益和北約的承諾下，烏克蘭宣布放棄核武。此後軍工企業的武器產品外銷成為烏克蘭的收入之一，中國是其主要外銷國家之一。