可口可樂沒停俄羅斯生意　烏克蘭抵制：百事可樂，該你們反擊了

▲可口可樂。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

各國企業紛紛在俄羅斯「下架」，不過烏克蘭《基輔獨立報》在社群帳號發文，由於可口可樂公司仍然沒有停止在俄羅斯的業務，至少3家烏克蘭連鎖超市停止賣可口可樂產品，當地網友也開始在推特上群起抵制。

「這已不再是口味問題，而是善惡之分。」烏克蘭國家形象官方推特帳號也稱，可口可樂選擇了後者，還呼籲百事可樂，「可口可樂選擇了邪惡，現在是你們反擊的時候了」。

▲百事可樂。（圖／路透）



網友看了也紛紛加入「抵制可口可樂」的行列，該可口可樂旗下其他品牌也一起被點名，不少烏克蘭主流媒體和民眾宣布對其制裁。

