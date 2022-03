可口可樂沒停俄羅斯生意　烏克蘭抵制：百事可樂，該你們反擊了

▲可口可樂。(圖/路透)



記者董美琪/綜合報導

各國企業紛紛在俄羅斯「下架」,不過烏克蘭《基輔獨立報》在社群帳號發文,由於可口可樂公司仍然沒有停止在俄羅斯的業務,至少3家烏克蘭連鎖超市停止賣可口可樂產品,當地網友也開始在推特上群起抵制。

「這已不再是口味問題,而是善惡之分。」烏克蘭國家形象官方推特帳號也稱,可口可樂選擇了後者,還呼籲百事可樂,「可口可樂選擇了邪惡,現在是你們反擊的時候了」。

▲百事可樂。(圖/路透)



網友看了也紛紛加入「抵制可口可樂」的行列,該可口可樂旗下其他品牌也一起被點名,不少烏克蘭主流媒體和民眾宣布對其制裁。



Drinks giant @CocaCola says it’ll keep trading with Russia. Fine. I won’t keep trading with it.



Goodbye @CostaCoffee and @SchweppesGB tonic water. https://t.co/TWYrMwY55e pic.twitter.com/hkKBCQeClb