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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中惡火再添1死！7層樓41間套房6死6傷

▲▼台中惡火。（圖／記者白珈陽攝）

記者柯振中、游瓊華、白珈陽／台中報導

【晚間10：40更新】：稍早有消息傳出共有7人死亡，不過台中市府統計，截至晚間10點20分，共有6人死亡，死傷人數仍在統計當中。

台中市中區興中街6日下午發生嚴重火警，造成多人死傷，搜救工作仍在進行當中。晚間9點45分傳出最新消息，罹難者再增1人，目前共6死6傷。詳細事發原因仍待釐清。

台中市長盧秀燕表示，警消接獲通報，派出超過30輛消防車，以及數十位人力投入搶救，晚間6點30分左右初步控制火勢，消防人員入內搜救，發現屋內仍有狀況。

由於住宅內雜物堆積，難以搬運，消防人員只能搭乘雲梯車，從高樓層破壞鐵窗入內搜救，但逐層搜救是否有受困民眾，噩耗卻不斷傳出，截至晚間9點45分，已有6人罹難、6人受傷。

▼台中市惡火，市長盧秀燕到場。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中市惡火，市長盧秀燕到場。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，這棟大樓原先為飯店，為地下一樓、地上七樓的建築，過往曾被稱做為「偷情飯店」，後來改成出租套房，7層樓一共隔出41間，每間套房出租價格落在5,000元到7,000元不等。

而莊姓女房東常常在外撿資源回收、雜物堆放在一樓，火警發生前，環保局還到場稽查、清理。當地里長說明，火警發生前，一樓曾冒出火光。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

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