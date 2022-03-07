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以提升搶救效率　南消強化海安地下停車場火災搶救無線電收訊功能

▲台南市消防局為改善「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，將購置改裝同頻中繼固定臺，強化地下停車場火災搶救無線電收訊功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為改善「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，將購置改裝同頻中繼固定臺，強化地下停車場火災搶救無線電收訊功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為了改善「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同管理單位交通局、消防局第六大隊及轄區永華分隊前往現場勘查及通訊測試，依據現場測試結果，強化地下停車場火災搶救無線電收訊功能。

消防局指出，台南市轄區海安路商圈設置「海安路地下停車場」B1及B2地下兩層停車場，總計設置超過1000席停車格位，提供附近商圈及例假日外來觀光客停車使用，目前使用率節節上升，平日使用率接近7-8成，例假日期間更常見車輛排隊等待進場情景，可以說使用率非常高。

面對「海安路地下停車場」每日停車需求量如此大，其公共安全就必須特別重視，萬一發生汽車火警，地下停車場B1及B2必會產生濃煙密布及陷入火海，對於置身地下停車場的民眾及現場搶救的消防人員，可以說相當危險，所以面對地下層火災搶救，無線電通訊訊息的接收及傳送可以說相當重要。

▲台南市消防局為改善「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，將購置改裝同頻中繼固定臺，強化地下停車場火災搶救無線電收訊功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局經現場勘查，該地下停車場無線電線路，分成多天線及洩波同軸電纜系統兩部份，為解決此問題，消防局將新購置移動式同頻中繼臺，改裝成同頻中繼固定臺，裝置於管理室24小時提供救災使用，並改裝3組攜帶式無線電機組，提供給大隊及分隊使用，如遇到災害時，隨時攜帶前往，連接地面無線電通訊連接口，就可接收地下B1及B2發出訊息及同時可與119救指中心互傳訊息，為了讓搶救通訊更加完整，在轄區永華分隊裝置1臺「海安地下停車場｣專用固定臺無線電機，專門協助接收及傳遞現場訊號，如此一來，讓整個「海安地下停車場｣形成一個無線電通訊網，有效克服並改善地下停車場所造成的通訊障礙。

▲台南市消防局為改善「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，將購置改裝同頻中繼固定臺，強化地下停車場火災搶救無線電收訊功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，大型地下停車場，在例假日停滿各式車輛，就如同囤積滿滿易燃物品，隨時有可能會發生燃燒並危害民眾生命的危險，消防人員進入地下空間搶救其困難度本來就很高，如果加上通訊又不良，危險程度提升，對於消防人員生命就會造成威脅，所以購置精良通訊設備是相當重要，不但可有效改善因地形或障礙物產生死角障礙，同時提升救災現場無線電通訊品質，更可讓我們消防同仁得到多一層安全的保障。

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